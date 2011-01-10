محدودیتی برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوص در کردستان نداریم

به گزارش خبرنگار مهر در سنندج، علیرضا شهبازی ظهر یکشنبه و در مراسم تودیع و معارفه معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان، اظهار داشت: با توجه به تامین زیرساخت های لازم هیچگونه محدودیتی برای جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در استان کردستان نداریم.

وی عنوان کرد: یکی از نیازهای اصلی استان کردستان در حال حاضر ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاری به شمار می رود که انتظار من از همه مدیران ادارات و سازمان های دولتی به ویژه معاونین استانداری این است که در راستای تلاش برای جذب سرمایه گذاری بخش خصوصی در این استان اقدام کنند.

استاندار کردستان یادآور شد: در حال حاضر بخش زیادی از مراجعات مردمی به استانداری کردستان و سایر ادارات در راستای تقاضای شغل است و با توجه به این نیاز مهم می طلبد که ضمن برنامه ریزی جامع، زمینه ها را برای جذب سرمایه گذاری های بخش خصوصی در این استان فراهم کرد.

شهبازی با اشاره به لزوم ایجاد مشوق های لازم برای حضور افراد سرمایه گذار در استان کردستان افزود: هدف اصلی همه ما باید توسعه و پیشرفت استان کردستان باشد و در راستای رسیدن به این مهم، ایجاد اشتغال و افزایش سرمایه گذاری در کردستان یک اصل مهم و ضروری است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود بر ارائه خدمت بی منت به مردم استان کردستان تاکید کرد و بیان داشت: درب اتاق تمامی مدیران استان کردستان به ویژه مدیران و معاونین استانداری باید همواره به روی مردم باز باشد تا مردم نیز به راحتی و بدون کوچکترین مشکل درخواست های خود را مطرح کنند.

استاندار کردستان در ادامه به سرپرست معاون هماهنگی امور عمرانی توصیه کرد که اولویت برنامه کاری خود را در راستای تسریع در ساخت و بهره برداری پروژه های عمرانی قرار دهد و در این راستا لازم است که تمامی مدیران ادارات و سازمان های دولتی استان نیز با وی همکاری کنند.

اردوان نوسودی از نیروهای بومی استان کردستان که طی چند سال گذشته و در این استان سمت های مختلف مدیریتی از جمله شهرداری در سنندج را تجربه کرده است و از امروز به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی استاندار کردستان منصوب شد .