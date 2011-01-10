موفقیت حوزه ها به توفیق در آموزش بستگی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، حجت الاسلام علی عباسی ظهر دوشنبه در جلسه وب کنفرانس این معاونت با مدیریت و معاونان حوزه علمیه گلستان، برگزاری چنین جلساتی از طریق وب کنفرانس معاونت آموزش برای نزدیکترشدن ارتباطات بین معاونت آموزش و مراکزمدیریت استان ها بیان کرد.



وی با تشکر از مدیریت حوزه گلستان در فراهم کردن امکانات برگزاری جلسه وب کنفرانس بر لزوم ارتباط هرچه بیشتر مدیریت استانها با معاونت آموزش تاکید کرد.

مدیر حوزه های علمیه استان گلستان نیز گفت: روزآمد شدن امور آموزش و بهره گیری از علم روز، توجه جدی به مقوله آموزش و اهمیت بخشیدن به نظارت بر حوزه ها از جمله دستاوردهای معاونت آموزشی در دوره جدید است.

حجت الاسلام مصطفی ملکی، گزارشی از روند فعالیت مدیریت حوزه علمیه استان گلستان و چگونگی نظارت بر مدارس علمیه استان ارائه کرد.

نحوه نظارت برمدارس علمیه سفیران هدایت،استقرار آموزش غیر حضوری در استان، نظارت بر برگزاری امتحانات، رسمیت بخشیدن به درس خارج استان، شرایط راه اندازی مرکز تخصصی، امتحانات شفاهی طلاب، مصاحبه علمی اساتید، برگزاری همایش معاونان آموزش استانها از سوالات مدیر حوزه علمیه استان گلستان بود.