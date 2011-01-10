سالن 6000 نفری رشت به بهره برداری می رسد

روح الله قهرمانی چابک در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به تخصیص اعتبارات مناسب و معرفی پیمانکارجدید برای تکمیل ساخت سالن شش هزار نفری رشت افزود: اعتباری بیش از 35 میلیارد ریال برای آماده شدن این سالن در اختیار پیمانکار جدید قرار گرفته و جوانان گیلانی مطمئن باشند تا چهار ماه آینده این سالن به بهره برداری خواهد رسید.

وی همچنین از رفع مشکل میزبانی تیم والیبال داماش گیلان خبر داد و اظهارداشت: دردیدارهای تیم والیبال داماش گیلان ازنیم فصل دوم درسالن کارگران رشت برگزار می شود تا این تیم با حمایت پرشور هوادارانش نتایج بهتری کسب کند.

استاندار گیلان گفت: بازیهای تیم داماش گیلان از فصل آینده در ورزشگاه شش هزار نفری رشت با حضور تمامی علاقمندان وهواداران برگزارمی شود.

وی در ادامه با تأکید بر افزایش امید بخشی در ورزشکاران و قهرمانان یادآورشد: تمامی بسترها باید برای کسب افتخار آفرینی های دوباره قهرمانان گیلانی فراهم شود تا با خاطری آسوده ایران اسلامی را بیش از پیش در قله های جهانی ورزش معرفی کنند.