رضایی: از جان مایه گذاشتیم / نظرات قطبی را در نیمه دوم به کار بستیم

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به دوحه قطر، غلامرضا رضایی پس از برتری تیم ملی فوتبال کشورمان با بیان این مطلب افزود: بازی بسیار زیبایی را به نمایش گذاشتیم. با توجه به شرایط این مسابقه فشار زیادی روی هر دو تیم بود و گل اولی را هم که دریافت کردیم به خاطر همین فشار سنگین مسابقه بود.

وی در ادامه افزود: در تمرینات روزهای گذشته خیلی خوب کار کرده بودیم و می دانستیم چطور و چگونه باید به دروازه عراق حمله کرده و به این تیم ضربه بزنیم.

گلزن تیم ملی فوتبال ایران در دیدار با عراق تاکید کرد: پس از اینکه توانستیم تمرکز خود را بدست آوریم بر جریان بازی احاطه پیدا کرده و توانستیم گل تساوی را وارد دروازه عراق کنیم.

رضایی خاطرنشان کرد: در نیمه دوم با استفاده از صحبت‌های کادر فنی برتری خود را به تیم عراق دیکته کرده و در نهایت گل پیروزی را به ثمر رساندیم.

وی در واکنش به اینکه ایمان مبعلی بهترین بازیکن دیدار عراق - ایران انتخاب شده است، گفت: هیچ فرقی نمی کند که کدامیک از ما بهترین بازیکن زمین شده ایم .هدف همه ما پیروزی و سه امتیاز بود و برای رسیدن به این هدف بازیکنان تیم ملی از جان مایه گذاشتند.

تیم ملی فوتبال کشورمان با پیروزی برابر عراق در نخستین دیدار مرحله گروهی جام ملت‌های 2011 آسیا ضمن شکست دادن مدافع قهرمانی جام به صدر جدول گروه D صعود کرد.