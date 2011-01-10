مجید نامجومطلق در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: دیدارهای آغازین این دوره از جام ملت‌های آسیا این نوید را می‌دهد که فوتبال قاره پیشرفت قابل توجهی داشته و دیگر نمی توانیم بعضی از تیم‌ها را از پیش برنده بدانیم. در بازی‌های برگزارشده شاهد بودیم که تمامی تیم‌ها با برنامه ریزی دقیق آمده‌اند و فقط برای کسب تجربه روانه این جام معتبر نشده‌اند.

هافبک پیشین تیم ملی ایران در خصوص دیدار سه شنبه شب تیم ملی برابر عراق گفت: این دیدار برای هر دو تیم حساس خواهد بود. تیم ملی عراق از خط هافبک و حمله بسیار جنگنده و زهرداری برخوردار است و برای هر تیمی دردسرساز خواهد بود. بازیکنان ما نباید حتی برای لحظه‌ای به عراقی‌ها اجازه فضاسازی بدهند زیرا یک لحظه غفلت هم تیم ما را به دردسر خواهد انداخت.

وی ادامه داد: تیم ما اگر در دیدار با عراق تن به شکست دهد صعودش به دور دوم با اما و اگر همراه خواهد شد. امیدوارم بتوانیم با صلابت برنده دیدار با عراق باشیم زیرا موفقیت در این دیدار شرایط روحی ما را برای دیدار مقابل کره شمالی و امارات بالا خواهد برد و می توانیم بدون استرس و با آرامش کامل به مصاف این دو تیم برویم.

هافبک پیشین تیم ملی ایران پیش بینی نتیجه دیدار ایران مقابل عراق را دشوار خواند و گفت: نتیجه این دیدار قابل بیش بینی نیست اما من هم مانند تمام مردم ایران آرزوی موفقیت تیم کشورم را دارم.

دیدار تیم‌های ملی فوتبال ایران و عراق در رقابت‌های جام ملت‌های آسیا ساعت 19:45 روز سه شنبه در ورزشگاه الریان دوحه برگزار خواهد شد.