تحرکات "شاه مهره سیا"در شبه جزیره/ "برده زاده" سعودی پادشاه نمی شود

نشست بررسی تحولات سیاسی عربستان با توجه به افزایش گمانه زنیهای منابع آگاه درباره مسئله جانشینی "ملک عبدالله" (پادشاه عربستان) با حضور کارشناسان آگاه مسائل خاورمیانه در خبرگزاری مهر برگزار شد که در آن به بررسی موضوعی این مسئله پرداخته شد.



"حسن هانی زاده" کارشناس آگاه مسائل خاورمیانه در ادامه این نشست تاکید کرد: در واقع قدرتهای غربی هر گاه در منطقه جنگی به راه انداخته اند درصدد تقسیم غنایم و مستعمره خود برآمده اند. همانطور که در عراق در پی این کار بودند و البته در آخرین مورد شاهد رخ دادن این مسئله در تجزیه کشور سودان هستیم که در پی برگزاری همه پرسی تمام مراحل آتی آن چینش شده است.



وی افزود: مرحله بعد تقسیم مصر است، یکی از کشورهایی که در کانون بحران قرار دارد و هم اکنون آرامش قبل از طوفان در این کشور حکمفرماست. مسیحیان (قبطیها) این کشور از زمان "جمال عبدالناصر" با کمک آمریکاییها در پی تشکیل دولت بوده اند.

بندر مهره"سیا" به شمار می رود، اما بر اساس عرف حاکم چون فرزند یک زن برده بوده است هرگز شانسی برای پادشاه شدن ندارد.

وی در در ادامه با اشاره به 6 هزار شاهزاده خاندان آل سعود تاکید کرد: خیلی از آنها هم اکنون در عربستان حضور فیزیکی ندارند، اما در بسیاری از کشورهای جهان سرمایه گذاریهای گسترده داشته اند. 50 درصد از درآمدهای نفتی بین همین 6 هزار نفر تقسیم می شود. آنان ثروتهای مردم عربستان را می بلعند و بدترین ستمها را بر مردم به ویژه شیعیان در القطیف، الاحساء و ... روا می دارند.

این کارشناس حوزه خاورمیانه گفت : در حال حاضر جمعیت شیعیان در عربستان قریب به 6 میلیون نفر است، اما آل سعود حتی اجازه تجمع به آنها را هم نمی دهند. حتی در زمان ملک فهد تلاش می شد شیعیان را از مناطق نفتی که در آن سکونت دارند بیرون رانده و به دیگر مناطق کشور روانه کنند، اما شیعیان توانستند در برابر این طرحها مقاومت کنند. در برهه کنونی با توجه به اجرای طرح اصلاحات که با فشارهای آمریکا توسط ملک عبدالله به اجرا گذاشته شده شیعیان کمی آزادی عمل پیدا کرده اند و توانسته اند مراسم مذهبی خود را تا حدی برگزار کنند.

وی افزود: به طور کلی من نظام عربستان را یک رژیم خطرناک برای جهان اسلام و به ویژه اعراب می دانم. حکومت آل سعود خطرناک ترین نظامی است که بعد از رژیم صهیونیستی در منطقه کاشته شده است. در حوادث لبنان،ف عربستان نقش تخریبی فوق العاده ای دارد. در جنگ لبنان (2006) اطلاعاتی وجود دارد که نشان می دهد عربستان سعودی به رژیم صهیونیستی کمک هایی داشته است.

هانی زاده تاکید کرد: تا کنون مقامات سعودی 500 میلیون دلار برای بقای دادگاه ترور رفیق حریری پرداخت کرده اند، آمریکا این دادگاه را شکل داده، اما هزینه ای در این مسئله متحمل نشده و نمی شوند. تا در آینده نزدیک در راستای تضعیف حزب الله احکامی درباره بازداشت برخی از رهبران مقاومت لبنان صادر شود که این خواسته سعودیها است.

در بین اعراب جاهلی این رسم وجود داشته است که اگر زنی چند بار پی در پی دختر به دنیا می آورده، شوهر وی یکی از کنیزان را به همسری می گرفته تا پسر داشته باشد .

وی ادامه داد: سعودیها هم اکنون حداقل 100 شبکه ماهواره ای دارند که علیه شیعیان فعالیت می کند. در ماه گذشته نیز پس از تشکیل دولت عراق تنها کشوری که از این مسئله استقبال نکرد و تبریک نگفت عربستان سعودی بود. چون نگاهی طایفه ای و قومی به مسائل دارد. عربستان هم اکنون روی دو محور استوار است؛ دلارهای نفتی و رسانه و دیگر هیچ. آنان با وجود جنایاتی که در این کشورعلیه مردم خود شامل گردن زدن و محدودیتهای شدید علیه زنان اعمال می کنند به هیچ وجه مورد بازخواست مجامع بین المللی و موسسات حقوق بشری قرار نمی گیرند چون در این میان توافقی مالی وجود دارد.

هانی زاده در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره جنگ قدرت در عربستان سعودی اظهار داشت : با توجه به جایگاهی که عربستان سعودی هم اکنون برای غرب در منطقه بازی می کند مطمئن باشید غربیها این کشور را از لحاظ سیاسی در صورت جابجایی قدرت نگه داشته و حفظ می کنند، اما در مسئله جنگ قدرت داخلی علاوه بر طایفه سدیریها (که موسسات دینی مذهبی را در اختیار دارند) و نجدیها که به آنها اشاره شد. طایفه شمریها نیز هستند. آنها رقابت شدیدی در مسئله تقسیم قدرت با سدیریها دارند. به ویژه اینکه در بین شمریها که امتدادشان به عراق باز می گردد افراد شیعه نیز وجود دارند. نجدیها هم اکنون در قدرت حضور جدی دارند. البته ملک عبدالله هم مادری شیعه از طایفه شمریها دارد.

عربستان دارای طوایف و عشایر بسیار خشن است که برخی از آنان کینه های فرو خفته چند ده ساله از هم دارند که در صورت وقوع جنگ داخلی در مسئله قدرت به شدت با هم درگیر شده و جنگهای خونین بسیار طولانی همچون اوس و خزرج آغاز می کنند. اما در اینجا آمریکاییها با توجه به منابع نفتی شرق عربستان، پایگاههای مهم نظامی شان در این کشور و وجود یک نیروگاه اتمی در ساحل دریای سرخ (شرق عربستان) که به طور محرمانه برای عربستان برق تولید می کند و توسط آمریکایی ها اداره می شود و سعودیها حق نزدیک شدن به آن را ندارند این موضوع سبب می شود اجازه ندهند این ساختار شکننده قدرت دچار تزلزل شود. اما اگر شیرازه کار از دست آمریکا رها شود عربستان شاهد جنگ داخلی 40 تا 50 ساله می شود.



در ادامه هانی زاده درباره شانس بندر بن سلطان برای پادشاهی در عربستان اظهار داشت : با وجود اینکه بندر مهره سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا(سیا) به شمار می رود، اما بر اساس عرف حاکم چون فرزند یک زن برده بوده است هرگز شانسی برای پادشاه شدن ندارد. در واقع شانس بندر برای رسیدن به پادشاهی صفر است، اما وی هم اکنون با توجه به ارتباطاتی که با واشنگتن دارد تاثیرگذارترین فرد در عربستان سعودی است که می تواند حکومت را برای پدرش سلطان (ولیعهد فعلی) حفظ کند.

وی در توضیح چگونگی تولد شاهزاده بندر بن سلطان اظهار داشت: در بین اعراب جاهلی این رسم وجود داشته است که اگر زنی چند بار پی در پی دختر به دنیا می آورده، شوهر وی یکی از کنیزان را به همسری می گرفته تا پسر داشته باشد. بندر نیز به این شیوه متولد شده است. بر این اساس، خاندان پادشاهی آل سعود بندر را شاهزاده حقیقی نمی دانند و روی او به عنوان پادشاه نمی شود حسابی باز کرد.



اما به طور کلی می توان بر این مسئله تاکید کرد که خاندان آل سعود در مسئله جابجایی قدرت در این کشور هرگز تا حد زدن ضربه به اصل نظام پیش نمی روند و آن را خط قرمز خود می دانند. نظام آل سعود باقی خواهد ماند، اما احتمال دارد در صورت جابجایی قدرت تغییرات و اصلاحات خاصی در آن انجام شود.

ادامه دارد...