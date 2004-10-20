مجوز پرداخت 363 ميليارد ريال به كلان شهرها از محل قانون تجميع عوارض

مهندس سيد مناف هاشمي با اعلام اين مطلب در گفتگو با خبرنگار اجتماعي خبرگزاري "مهر" گفت: مجوز صادر شده براي هفت كلان شهر از اعتبارات حقوق گمركي( تبصره 3 ماده 2 قانون تجميع عوارض) 19 ميليارد و 800 ميليون تومان تا مورخ 25/7/83 بوده است.

وي با اشاره به سهم كلان شهرها از اين محل كه 30 ميليارد تومان مي باشد، افزود: در واقع تا كنون 66 درصد از سهم هفت كلان شهر پرداخت شده است.

هاشمي در ارتباط با سهم كلان شهرها از محل عوارض سوخت( تبصره يك ماده شش) گفت: از كل 33 ميليارد تومان سهمي كه وزارت نفت بايد به كلان شهرها بپردازد، تا 25/7/83 مجوز پرداخت 5/16 ميليارد تومان كه 50 درصد سهم مذكور مي باشد براي شهرداري هاي كلان شهرها صادر شده است.

مديركل دفتر برنامه و بودجه سازمان شهرداري هاي كشور در ارتباط با سهم شهرداري تهران از اين اعتبارات، افزود: از محل حقوق گمركي تا كنون 8 ميليارد و 900 ميليون تومان و از محل عوارض سوخت نيز 7 ميليارد و 490 ميليون تومان مجوز پرداخت براي شهرداري تهران صادر شده است.

وي در عين حال سهم كلان شهرهاي كشور از محل قانون تجميع عوارض در سال جاري را 63 ميليارد تومان عنوان كرد.