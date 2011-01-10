8 مجروح سانحه هوایی در ICU بستری شدند/آمار جان باختگان درحال افزایش است

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، نصرت ‌الله ملازاده ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به سانحه دلخراش سقوط هواپیمای بوئینگ 727 پرواز تهران به ارومیه ساعت 18 اظهار داشت: در این سانحه هوایی که ساعت 19 و 45 دقیقه به وقت محلی عصر یکشنبه اتفاق افتاد، 77 نفر از مسافران این پرواز کشته شده و 27 نفر زخمی شده و در بیمارستان‌های ارومیه بستری هستند.

وی با اشاره به شناسایی 27 نفر از مسافران کشته شده مرد و 15 نفر از زنان کشته شده در این حادثه، بیان داشت: 10 نفر دیگر به تعداد کشته‌شدگان شناسایی شده افزوده شده است.

رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی ادامه داد: هم اکنون سه نفر از مجروحان در بیمارستان شهید عارفیان، یک نفر در بیمارستان آذربایجان، 21 نفر در بیمارستان امام خمینی (ره) و یک نفر در بیمارستان امام رضا(ع) و یک نفر در بیمارستان ارتش بستری هستند.

وضعیت جسمی کادر امنیت پرواز تهران - ارومیه وخیم است

وی با بیان اینکه نوشین جلالی به تعداد کشته ‌شدگان شناسایی شده افزوده شد، بیان داشت: این در حالی است که وضعیت جسمی محسن عسگرزاده کادر امنیت پرواز تهران به ارومیه وخیم گزارش شده است.

به گفته ملا زاده یک تبعه کشور ترکیه و دو عراقی در جمع مسافران هواپیمای سانحه دیده می‌شود که حوار عبدالله محمد یکی از اتباع عراقی هم اکنون در بیمارستان امام خمینی (ره) ارومیه بستری است و هنوز تبعه دیگر عراقی و یک تبعه کشور ترکیه شناسایی نشده‌ اند.

مطابق اعلام این مقام مسئول، اسامی مجروحان و بیمارستان‌هایی که مجروحان را پذیرفته‌اند به شرح زیر است:

1- غلام فنایی اوصانلو بستری در بیمارستان عارفیان

2- مجید باقری بستری در بیمارستان عارفیان

3- مریم سقاتربتی بستری در بیمارستان عارفیان

4- شیرزاد حسن زاده بستری در بیمارستان آذربایجان

5- مونس مظفری بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

6- مریم مولا محمدی بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

7- علی افسری بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

8- زهرا آهویی بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

9- حامد گنجعلی بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

10- مریم کمانی بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

11- منصوره دهقان پور بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

12- رها جبارپور بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

13- حسین حقیقتی بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

14- امیر رشکین بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

15- محمد سنگی بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

16- نسرین فتاح زاده بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

17- جوانشیر بایراملو بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

18- محمد دیلمی بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

19- راضیه امیرذهنی بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

20- محسن عسگرزاده بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

21- یعقوب مزراعلی بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

22- حوار عبدالله محمد بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)تبعه کشور عراق

23- جمیل دهقانی بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

24- نرگس ضرغامی صولت بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

25- شوان کامیاران محمد بستری در بیمارستان امام خمینی(ره)

26- مهدی رضایی حمزه بستری در بیمارستان امام رضا(ع)

27- بهنام اسماعیلی بستری در بیمارستان ارتش ارومیه

یک فروند بوئینگ 727 به شماره 277 ساعت 19.30 یکشنبه شب در مسیر تهران ارومیه در نزدیکی فرودگاه ارومیه سقوط کرد که در این سانحه 77 نفر جان خود را از دست دادند.

هم اکنون نیروهای انتظامی آذربایجان غربی به منظور بررسی‌های فنی در منطقه سانحه هوایی مستقر بوده و اقدامات لازم انتظامی برای حفاظت از منطقه سانحه هوایی برای بررسی‌های فنی گروه‌های تحقیق و تفحص انجام گرفته است، تعداد کشته‌شدگان این سانحه هوایی 77 نفر و تعداد مجروحان این سانحه را 27 نفر اعلام شده است، هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد.