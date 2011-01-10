به گزارش خبرگزاری مهر، شرکت بوئینگ بزرگترین شرکت آمریکایی فعال در بخش هوافضا و هواپیماسازی و اولین تولیدکننده جهانی هواپیماهای تجاری مسافری است. پس از بوئینگ، شرکت هواپیمایی ایرباس قرار دارد.

بوئینگ در 15 جولای 1916 توسط "ویلیام بوئینگ" و "جورج کنراد وسترولت" مهندس نیروی دریایی آمریکا در سیاتل واشنگتن تاسیس شد اما در سال 2001 مقر خود را به شیکاگو منتقل کرد.

این شرکت، معروف ترین هواپیماهای مسافربری تاریخ را که از شهرت جهانی برخوردارند تولید کرده است.

بوئینگ 747

این هواپیما که همچنین با عنوان "جامبو جت" نیز شناخته می شود در دهه 70 وارد بازار شد و اولین پرواز تجاری خود را در سال 1970 انجام داد. بوئینگ 747 یکی از معروفترین هواپیماهای مدرن است و تنها از سال 2007 و دو هواپیمای A380 و A340-600 محصول شرکت ایرباس توانستند از این هواپیما پیشی گیرند.

به دلیل شکل، ابعاد و گنجایش، 747 توانسته است همزمان به نمادی از توان مکانیکی و زیبایی تبدیل شود.

این هواپیمای چهار موتوره در سه کلاس مختلف (کلاس اقتصادی، درجه سه و درجه یک) گنجایش حمل 416 مسافر را دارد. در حالی که مدلهای با دو کلاس (کلاس اقتصادی و درجه یک) می توانند حداکثر 524 مسافر را جایجا کنند. تا فوریه 2006 درمجموع هزار و 430 مدل از نسخه های مختلف بوئینگ 747 تولید شد.

بویینگ 747 تعداد سقوط: 49

تلفات جانی: دو هزار و 852 نفر

دلایل سقوط: خطاهای انسانی

تعمیرات ناکافی

حملات جنگی

کمترین مورد مشکلات فنی بویینگ 737 تعداد سقوط: 148

تلفات جانی: 4 هزار و 97 نفر بویینگ 727 تعداد سقوط: 110

تلفات جانی: 3 هزار و 704 نفر دلایل سقوط:

ریز- انفجار

برخورد با آنتن تلویزیون در لحظه فرود

گرم شدن بیش از حد تایرها در لحظه بلندشدن

خطای انسانی خلبان

اضافه بار

بی توجهی به نیاز هواپیما به تعمیر

حوادث و فجایع

در طول تاریخ خدمت 747 این هواپیما شاهد فجایح و سوانح هوایی بسیاری بوده اما تعداد بسیار کمی از این حوادث به دلیل مشکلات فنی بوده است به طوری که بیشتر این اتفاقات به سبب خطاهای انسانی، تعمیرات ناکافی و یا در برخی موارد حملات جنگی بوده است.

تا سپتامبر 2010 این هواپیما در مجموع 49 سانحه سقوط و از بین رفتن هواپیما (دو هزار و 852 مورد مرگ) و 31 مورد هواپیما ربایی (25 مورد مرگ) داشته است. در سوانح هوایی 747 به طور متوسط 24 درصد از سرنشینان این هواپیما زنده مانده اند.

بوئینگ 737

به گزارش مهر، این هواپیما پر استفاده ترین هواپیمای مسیرهای متوسط و کوتاه است که تاکنون 6 هزار و 226 نمونه از آن تولید شده و 2 هزار و 83 نمونه دیگر آن در حال تولید هستند. به همین علت این هواپیمای مسافری که اولین نسخه آن در سال 1968 پرواز تجاری خود را انجام داد بیشترین رقم تولید در تاریخ هوایی جهان را دارد.

در حال حاضر هزار و 250 نمونه از این هواپیما پرواز می کنند و بنابراین به طور متوسط در هر پنج ثانیه یک بوئینگ 737 در تمام دنیا بلند شده و یا فرود می آید.

حوادث و فجایع

تا می 2010 در مجموع 303 حادثه هوایی برای 737 رخ داده است که از این تعداد 148 مورد سقوط (4 هزار و 97 مورد مرگ) و 106 هواپیما ربایی (324 مورد مرگ) رخ داده است. (برپایه نسبت تعداد هواپیماهای تولید شده و موارد سقوط تاکنون حدود 3/2 درصد از این هواپیماها سقوط کرده اند).

بوئینگ 727

این یک هواپیمای سایز متوسط ، بدنه باریک سه موتوره است. اولین نسخه این هواپیما در سال 1963 پرواز کرد. برای چندین دهه این هواپیما بیشترین تولید هواپیماهای مسافربری در دنیا را داشت. تا زمان پایان تولید این هواپیما در سال 1984 در مجموع هزار و 831 تولید شد.

این هواپیما گنجایش حمل 163 تا 189مسافر و یا 19 هزار و 400 کیلوگرم بار مفید را دارد. علاوه بر پروازهای داخلی شعاع متوسط این هواپیما برای پروازهای بین المللی نیز استفاده شده است. به طوریکه بسیاری از شرکتهای هوایی حمل و نقل هوایی و شرکتهای چارتر از این هواپیما بهره گرفته اند.

در 18 ژوئن 2003 یک فروند هواپیمای بوئینگ 727 خطوط هوایی "امریکن ایرلاینز" از فرودگاه بین المللی "لواندا" در "آنگولا" به سرقت رفت. سرویسهای سری معتقدند که این هواپیما را قاچاقچیان سرقت کرده اند.

به اعتقاد مجله " Airline World Magazine" بوئینگ 727 اولین هواپیمایی است که موفق شد در فرودگاه بین المللی "لاپاز" در بولیوی فرود آید. ارتفاع این فرودگاه 12 هزار پا (حدود 3 هزار متر) بالاتر از سطح دریا است و به همین علت فرود در این فرودگاه برای بسیاری از هواپیماهای مسافری غیرممکن است.

تا آغاز قرن 21 این هواپیما هنوز در خدمت بسیاری از شرکتهای هواپیمایی بود اما پس از حوادث 11 سپتامبر 2001 و کاهش فروش بلیتهای سفرهای هوایی، افزایش قیمت سوخت و افزایش هزینه های تعمیر هواپیماهای قدیمی تر، بسیاری از این شرکتها 727 خود را از سرویس خارج کردند. آخرین نمونه 727 رسما در سال 2003 از رده خارج شد، هرچند این هواپیما هنوز در خدمت شرکتهای هواپیمایی کوچک، شرکتهای چارتر و شرکتهای حمل و نقل است. تا آگوست 2010 در مجموع 398 بوئینگ 727 مسافری در تمام نسخه ها در سرویسهای هوایی تجاری خدمت می کنند.

727 موفقیت خود را به دلیل توانایی بالایی که در عمل کردن در پیست های کوتاه دارد به دست آورده است. به همین علت شرکتهای هواپیمایی موفق شدند با کمک این هواپیما، شهرهای کوچک و توریستی را به شهرهای بزرگ متصل کنند.

حوادث و فجایع

تا سال 2010 این هواپیما در مجموع 325 حادثه را به ثبت رساند که از این تعداد 110 مورد سانحه هوایی سقوط (3 هزار و 704 مورد مرگ) و 178 مورد هواپیما ربایی (شامل 345 مورد مرگ) بود.

علل مختلفی برای این سوانح هوایی اعلام شده اند. برای مثال در ژوئن 1975 یک پرواز Eastern Air Lines به دلیل یک ریز- انفجار سقوط کرد. در فوریه 1985 یک پرواز شرکت "ایبریا ایرلاینز" پس از برخورد با آنتن تلویزیون در لحظه فرود در بیلبائو دچار سانحه شد. در مارس 1986 یک پرواز شرکت مکزیکانا به دلیل گرم شدن بیش از حد تایرها در لحظه بلندشدن، در ارتفاع 29 هزار پایی آتش گرفت. در اثر انفجار تایر چرخ اصلی، لوله های سوخت پاره شدند و به سیستم برق و هیدرولیک آسیب رسید. در مارس 1988 یک پرواز شرکت "آویانکا" در میان کوهها سقوط کرد. علت این حادثه خطای انسانی خلبان بود. در 27 نوامبر 1996 پرواز ADC Airlinesخلبان کنترل پرواز را از دست داد. در 25 دسامبر 2003 یک 727 چارتر به دلیل اضافه بار سقوط کرد. در 2 ژانویه 2010 یک پرواز شرکت Congolese در شرایطی که اساسا نیاز به تعمیر داشت در لحظه بلند شدن بر روی باند سقوط کرد.

تازه ترین سانحه هوایی که برای این مدل بوئینگ رخ داد در 9 ژانویه 2011 برای یک فروند 727 شرکت ایران ایر ثبت شد که هنوز دلایل دقیق آن مشخص نشده است. این هواپیما که به دلیل بدی آب و هوا با یک ساعت تاخیر از تهران به سوی ارومیه پرواز کرده بود.

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گزارش: هدی عربشاهی