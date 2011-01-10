کمبود هواپیما و سرگردانی مسافران در فرودگاه مهرآباد

به گزارش خبرنگار مهر، با گذشت نزدیک به 20 ساعت از سقوط هواپیمای ایران ایر در مسیر پروازی تهران - ارومیه و بارش شدید برف و باران در اکثر استانهای کشور هزاران مسافر در فرودگاه مهرآباد تهران سرگردان شده اند.

در حال حاضر اکثر پروازهای تهران به مراکز استانها و شهرها در روز جاری با تاخیرهای 5 تا 12 ساعته روبرو بوده که این موضوع منجر به سرگردانی و مشکلاتی برای مسافران در بزرگترین فرودگاه ایران شده است.

از سوی دیگر مسئولان شرکتهای مختلف هواپیمایی و ایرلاین ها پاسخ مناسبی به مسافران درباره دلایل تاخیر هواپیماها ارائه نمی کنند و از این رو در شرایط فعلی هزاران مسافر در وضع بلاتکلیفی به سر می برند.

برخی از خدمه پروازی در فرودگاه مهرآباد تهران یکی از مهمترین دلایل تاخیرهای چندین ساعته پروازهای داخلی را بارش شدید برف و باران در استانهای مختلف کشور عنوان می کنند.

همچنین برخی دیگر از مسئولان کمبود هواپیما را یکی دیگر از عوامل تاخیر در انجام پروازها اعلام کرده و معتقدند با توجه به شرایط جوی موجود در کشور امکان انجام پروازهای منظم و با کمترین تاخیر امکانپذیر نیست.

این درحالی است که با توجه به وقوع حادثه هوایی شب گذشته اکثر مسافران دارای دلتنگی و نگرانی هایی از انجام مسافرت هوایی بوده و این موضوع موجب می شود که آنها از انجام سفر هوایی خود پس از اعلام تاخیر صرف نظر کنند.