رقابت در جشنواره فیلم فجر برای سینماگران جذاب است

به گزارش خبرگزاری مهر، رامبد جوان گفت: طی این سال‌ها هرچه پیشتر جلو رفته‌ایم، بیشتر دست‌مان آمده چه کار باید بکنیم، چون ما ایرانی‌ها در هر چیزی آزمون و خطا می‌کنیم و جشنواره هم از این قاعده مستثنا نیست؛ رفته رفته برای‌مان مشخص می‌شود که چگونه باید جشنواره برگزار کنیم.

وی با اشاره به تغییر دبیران جشنواره طی سه دهه اخیر، توضیح داد: چگونگی برگزاری جشنواره نباید ربطی به عوض شدن مدیران، دبیران یا وزیران داشته باشد جشنواره، جشنواره است و اصول مربوط به خودش را دارد، اما هرسال با یک روش متفاوت برگزار می‌شود و مشکلات اجرایی، فنی، داوری و غیره خودش را دارد.

کارگردان فیلم "پسر آدم، دختر حوا" ادامه داد: این یعنی کار و مدیریت اما ما همواره غافلگیر می‌شویم و در آستانه برنامه‌ها تازه یادمان می‌افتد که باید پروژه‌ای را به انجام برسانیم. این مسئله در تمام شئون زنگی ما ایرانی‌ها جاری و ساری است. از یادآوری تاریخ تولد همسر و فرزندمان گرفته تا زمان جشنواره‌ای مثل جشنواره فیلم فجر.خوب این مناسبت‌ها که جابه‌جایی تاریخی ندارند سر جای خودشان هستند پس چرا ما از آن غافل می‌شویم؟ این دقیقا به همان برنامه‌ریزی از سال قبل برمی‌گردد.

وی ادامه داد: در عین حال معتقدم، جشنواره فیلم فجر از نان شب هم برای اهالی این حرفه واجب‌تر است و هنرمندان در هر درجه و مرتبه‌ای به قضاوت و داوری احتیاج دارند چون حس سنجیده شدن و همچنین رقابت با دیگران به هنرمندان انگیزه و انرژی می‌دهد.

جوان در پایان گفت: سینماگران دوست دارند اثرشان در کنار دیگر هنرمندان مقایسه شود. در مجموع آدم‌ها به مسابقه دادن با یکدیگر نیاز دارند، به اینکه ضعف و قوت کارهایشان دیده شود و بابت قوت‌ها جایزه بگیرند. این جایزه گرفتن روحیه کودکانه همه ما آدم‌ها است و هنرمندان هم به مسابقه دادن علاقه دارند. این است که علاقه به حضور در جشنواره علیرغم کمی‌ها و کاستی‌ها وجود دارد.

بیست و نهمین جشنواره بین‌المللی فیلم فجر از 16 تا 26 بهمن‌ماه به دبیری مهدی مسعودشاهی در تهران برگزار می‌شود.