90 میلیارد تومان برای راه اندازی مترو صدرا پیش بینی شده است

به گزارش خبرنگار مهر در شیراز، جمشید عباسی راد بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران گفت: یکی از مهمترین پروژه های در دست اقدام در شهر صدرا، بحث ایجاد ارتباط شهر صدرا با شیراز از طریق مترو است که در این راستا طی شش ماه اول سال آینده بحث مطالعات اولیه این طرح به اتمام خواهد رسید.

وی ادامه داد: اعتبارت اولیه این پروژه مصوب شده که به طور یقین این اعتبارت در سرعت بخشیدن به روند حرکتی پروژه بسیار موثر است.

عباسی راد در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه با راه اندازی شهرداری شهر صدرا بحث خدمات رسانی به شهروندان به شهرداری واگذار شده، افزود: حدود چهار سال پیش شورای شهر صدرا تاسیس و حدود سه ماه پیش نیز شهردار صدرا انتخاب شد و در یک پروسه مشخص زمانی مقدمات کار به گونه ای فراهم شده که از تاریخ 18 دی ماه تمام وظایف شرکت عمران در بخش خدماتی به شهرداری واگذار شده است.

مدیر عامل شرکت عمران شهر جدید صدرا در پاسخ به سئوال خبرنگار مهر در خصوص عدم وجود زیرساخت های مناسب در این شهر گفت: توسعه در شهرها با یک رشد معقول همراه است در حالیکه در شهر صدرا این رشد با سرعت بسیار بالا همراه بود.

عباسی راد در پاسخ به سئوال دیگر خبرنگار مهر در خصوص عدم توان مالی شهرداری صدرا برای خدمات رسانی مناسب نیز تاکید کرد: در تغییر و تحولات صورت گرفته با شهرداری توافقاتی انجام شد که طی آن با تغییراتی در نوع کاربری برخی از اراضی منبع درآمدی بیشتری برای شهرداری تهیه می شود تا درآمد حاصله از آن خرج توسعه زیرساختهای شهری و مباحث مربوط به خدمات رسانی کنند.

وی در بخش دیگری از سخنان خود تصرف اراضی را یکی از مهمترین مشکلات چند سال گذشته شهر صدرا اعلام کرد و گفت: از سال 85 تاکنون 112 پرونده کیفری و 91 پرونده حقوقی تشکیل شده که از میان پرونده های کیفری 80 پرونده به رای نهایی و50 پرونده حقوقی نیز رسیدگی شده است.