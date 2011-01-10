هشت کیلوگرم طلای قاچاق در خدابنده کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ ابراهیم سعیدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان طلاجات به طرز ماهرانه ای در یک دستگاه وانت نیسان جاسازی شده بود که توسط ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان خدابنده کشف و ضبط شد.

وی مجموع این طلاجات را 720 قطعه شامل 181 قطعه آویز، 168قطعه انگشتر ، 143جفت گوشواره ، 18رشته گردنبند، 135 رشته دستبند ساعتی و 75 قطعه دست بند معمولی عنوان کرد.

سرهنگ سعیدی افزود: طلاجات کشف شده ساخت کشورهای سویس و ایتالیاست و دارای عیار 18تا 21 است.

وی یادآورشد: ارزش ریالی این طلاجات با محاسبه ارزش شمش 18عیار و قیمت ساخت مجموعا سه میلیارد و 588میلیون ریال است.

