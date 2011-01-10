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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۳۰

هشت کیلوگرم طلای قاچاق در خدابنده کشف شد

زنجان - خبرگزاری مهر: فرمانده انتظامی شهرستان خدابنده گفت: هشت کیلو و 46گرم و 49 سوت طلاجات که از شهر سنندج به مقصد تهران در حال انتقال بود توسط ماموران نیروی انتظامی شهرستان خدابنده کشف شد.

به گزارش خبرنگار مهر در زنجان، سرهنگ ابراهیم سعیدی ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: این میزان طلاجات به طرز ماهرانه ای در یک دستگاه وانت نیسان جاسازی شده بود که توسط ماموران فرماندهی انتظامی شهرستان خدابنده کشف و ضبط شد.

وی مجموع این طلاجات را 720 قطعه شامل 181 قطعه آویز، 168قطعه انگشتر ، 143جفت گوشواره ، 18رشته گردنبند، 135 رشته دستبند ساعتی و 75 قطعه دست بند معمولی عنوان کرد.

سرهنگ سعیدی افزود: طلاجات کشف شده ساخت کشورهای سویس و ایتالیاست  و دارای عیار 18تا 21 است.

وی یادآورشد: ارزش ریالی این طلاجات با محاسبه ارزش شمش 18عیار و قیمت ساخت مجموعا سه میلیارد و 588میلیون ریال است.
 

کد مطلب 1229148

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