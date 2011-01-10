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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۷:۴۸

وزش قهرمانی و همگانی عامل تحول اجتماعی در جامعه است

وزش قهرمانی و همگانی عامل تحول اجتماعی در جامعه است

بیرجند - خبرگزاری مهر: استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه در شرایط کنونی، ورزش در تمامی موضوعات و مباحث مختلف سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی تاثیرگذار است، گفت: پرداختن به امر ورزش در تمامی ابعاد می تواند موجب ایجاد تحولات بزرگ اجتماعی شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، قهرمان رشید پیش از ظهر دوشنبه در نخستین نشست شورای عالی ورزش استان، با اشاره به اینکه امروز ورزش جذابترین و نافذ ترین پدیده اجتماعی است، اظهار داشت: توجه به ورزش همگانی با هدف ایجاد شادابی و نشاط جامعه در اولویت برنامه های بخش ورزشی استان قرار دارد.

وی به تشکیل شورای عالی ورزش در استان اشاره کرد و افزود: احیاء، توسعه و تقویت ورزش در دو بعد قهرمانی و همگانی از مهمترین اهداف شورای عالی ورزش است.

رشید با بیان اینکه در خراسان جنوبی باید بصورت جدی به تقویت و احیای ورزش های همگانی و قهرمانی پرداخت، عنوان کرد: شورای عالی ورزش بر اساس اساسنامه موجود به عنوان عالی ترین مرجع برنامه ریزی و تصمیم گیری در مباحث ورزشی و عالی ترین مرجع نظارتی درتوسعه ورزش در تمامی سطوح به این مهم می پردازد.

وی با بیان اینکه نشست این شورا در هر فصل یکبار برگزار خواهد شد، اظهار داشت: در این شورا پنج کمیته اعم از کمیته های ورزش های همگانی و تفریحی، بومی و محلی، روستایی، مساجد و محلات، توسعه و جذب منابع مالی و انسانی و فیزیکی فعال هستند.

رشید بر تسریع و تدوین سند توسعه کمی و کیفی ورزش استان و ارائه آن در شورای عالی ورزش استان تاکید کرد و بیان داشت: مشابه این شورادر شهرستان ها با ریاست فرمانداران تشکیل می شود تا ورزش این مناطق و روستاها مورد بحث و بررسی و برنامه یزی قرار گیرد.

وی با بیان اینکه انجام ورزش های همگانی از جمله کوهپیمایی و پیاده روی خانوادگی باید بر اساس جدول زمانبندی شده در طول سال انجام شود، افزود: دستگاههای اجرایی استان باید حمایت همه جانبه از شورای عالی ورزش را در دستور کار خود قرار دهند و بودجه در نظر گرفته شده برای ورزش در دستگاههای را کاربردی و عملیاتی کنند.

استاندار خراسان جنوبی در پایان وضعیت تکواندو، تیر اندازی، والیبال، ورزش زورخانه ای و رزمی را مطلوب ارزیابی کرد و یادآور شد: بنا داریم یک یا دو رشته ورزشی که در استان از زیر ساخت های لازم برای پیشرفت برخوردار و در آن رشته ها حائز رتبه است، را از طریق اختصاص سرمایه گذاری مورد حمایت ویژه قرار دهیم.

کد مطلب 1229164

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