ریزش برف درختان روی شبکه ها علت قطعی برق اعلام شد

رضا مفید احمدی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج،‌ با بیان اینکه تمامی قطعی های روز جاری در اثر تجمع برف روی شاخه ها و سپس ریزش آن بر شبکه های برق و قطع آنها بوده است افزود: با اقدامات سریع و مناسب همکاران تمامی این قطعی ها ظرف کمتر از سه ساعت اصلاح شد و برق های مناطق متصل شد.

وی قطعی شبکه ها و در پی آن قطعی برق در اثر تغییرات جوی را طبیعی دانست. مفید احمدی اظهار داشت: گوهردشت، عظیمیه،‌ جاده چالوس و شهرک جهان نما از جمله مناطقی بودند که امروز با مشکل قطعی برق مواجه شدند.

مسئول سامانه 121 مرکز فوریت های برق با رد اینکه این قطعی ها ناشی از فرسودگی کابل ها و شبکه بوده است اضافه کرد: اگرچه فرسودگی برخی شبکه ها در سایر مواقع یکی از علل قطعی برق محسوب می شود اما قطعی های امروز جملگی در اثر دلیل مذکور رخ داده است.

مفید احمدی خاطرنشان کرد: ریزش سنگین نزولات جوی حتی به شبکه های نو نیز آسیب زده و موجب قطعی آنها می گردد بنابراین در این مورد خاص نو یا فرسودگی شبکه ها تاثیری در قطعی برق مناطق نخواهد داشت.

وی ضمن تقدیر از عملکرد کارکنان این اداره تاکید کرد: به رغم بارش سنگین و قطعی های پراکنده برق در نقاط مختلف همکاری متخصصان و اکیپ های اعزامی موجب بالا رفتن سرعت اتصال شبکه ها و وصل مجدد برق شد.