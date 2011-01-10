پروانه استاندارد 5 واحد تولیدی استان تهران ابطال شد

به گزارش خبرگزاری مهر، اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی استان تهران اعلام کرد: پروانه استاندارد 5 واحد تولیدی در این استان ابطال اجباری شده است.

در کمیته علائم صدور، تمدید وابطال پروانه کاربرد علامت استاندارد واحدهای تولیدی این استان در صنعت مکانیک و خودرو، پروانه استاندارد 5 واحد تولیدی ابطال شد.

پروانه کاربرد علامت استاندارد واحد تولیدی با نام تجاری سایوان صنعت در فرآورده یخچال فریزر، واحد تولیدی با نام تجارتی اخلاقی در فرآورده گاز پلوپز، واحد تولیدی با نام تجاری فرشاد گاز در فرآورده اجاق گاز پلوپز تک شعله، واحد تولیدی با نام تجاری آسانی در فرآورده اجاق گاز فردار و بدون فر و واحد تولیدی با نام تجارتی پویا در فرآورده پلوپز برقی در این کمیته ابطال اجباری شد.

