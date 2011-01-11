  1. هنر
  2. سایر
۲۱ دی ۱۳۸۹، ۸:۲۰

"مجله مردم‌شناسی" منتشر شد

"مجله مردم‌شناسی" منتشر شد

کتاب "مجله مردم‌شناسی" سیزدهمین شماره از مجموعه" گزیده مطبوعات ایران" به اهتمام سید فرید قاسمی از سوی شرکت سهامی کتابهای جیبی وابسته به انتشارات امیرکبیر منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه این کتاب می‌خوانیم: شماری از نشریات (در طول سالهای حیات مطبوعات) خواندنی، ماندنی و سزاوار معرفی‌اند و ضرورت دارد برگزیده‌ای از مطالبشان که خواندنشان برای همه عصرها و نسلها مفید است ارائه شود تا امروزیان با آگاهی از چاپ‌کرده‌های پیشینیان با تلاشهای آنان بیشتر آشنا شوند و از آثارشان بهره‌ور شوند.

خوانندگان این کتاب با نشریه فرهنگی، هنری، تاریخی در زمینه مردم‌شناسی که در سالهای 1335 تا 1338 به سردبیری نصرت تجربه‌کار به چاپ می‌رسید آشنا می‌شوند و می‌توانند منتخبی از آثار به چاپ رسیده در آن دوره را مطالعه کنند.

از نویسندگان و محققانی که با مجله مردمشناسی در طول سالهای انتشارش همکاری داشته‌اند می‌توان به سعید نفیسی، منوچهر ستوده، دکتر محمد معین، صبحی مهتدی، حبیب یغمایی، حسن کامشاد و جواد نوربخش می‌توان اشاره کرد.

کتاب "مجله مردم‌شناسی" با شمارگان3000 نسخه در 151 صفحه منتشر شده است.
 

کد مطلب 1229186

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها