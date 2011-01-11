به گزارش خبرنگار مهر، در مقدمه این کتاب می‌خوانیم: شماری از نشریات (در طول سالهای حیات مطبوعات) خواندنی، ماندنی و سزاوار معرفی‌اند و ضرورت دارد برگزیده‌ای از مطالبشان که خواندنشان برای همه عصرها و نسلها مفید است ارائه شود تا امروزیان با آگاهی از چاپ‌کرده‌های پیشینیان با تلاشهای آنان بیشتر آشنا شوند و از آثارشان بهره‌ور شوند.

خوانندگان این کتاب با نشریه فرهنگی، هنری، تاریخی در زمینه مردم‌شناسی که در سالهای 1335 تا 1338 به سردبیری نصرت تجربه‌کار به چاپ می‌رسید آشنا می‌شوند و می‌توانند منتخبی از آثار به چاپ رسیده در آن دوره را مطالعه کنند.

از نویسندگان و محققانی که با مجله مردمشناسی در طول سالهای انتشارش همکاری داشته‌اند می‌توان به سعید نفیسی، منوچهر ستوده، دکتر محمد معین، صبحی مهتدی، حبیب یغمایی، حسن کامشاد و جواد نوربخش می‌توان اشاره کرد.

کتاب "مجله مردم‌شناسی" با شمارگان3000 نسخه در 151 صفحه منتشر شده است.

