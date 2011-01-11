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۲۱ دی ۱۳۸۹، ۹:۵۹

ابهام در رفتار فضایی‌ها /

هشدار به سازمان ملل متحد/ کشورها برای مواجهه با بیگانگان فضایی آماده شوند

هشدار به سازمان ملل متحد/ کشورها برای مواجهه با بیگانگان فضایی آماده شوند

دانشمندان به سازمان ملل متحد اخطار دادند این سازمان باید برای برخورد با بیگانگان فضایی برنامه هایی را آماده کرده و کشورها را برای همکاری جهانی برانگیزد زیرا هیچ تضمینی وجود ندارد که این موجودات با انسانها رفتاری دوستانه داشته باشند.

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشمندانی از دانشگاه های کمبریج، اوپن، سنت اندروز و مدرسه علوم دینی "پاسیفیک لوتران" اخطار دادند دولتهای جهان در صورت برقراری تماس بیگانگان فضایی با زمین باید برای اجرای برنامه های هماهنگ شده آمادگی کامل داشته باشند و سازمان ملل متحد نیز باید بخشی را با عنوان دفتر "امور فرازمینی" راه اندازی کند تا در این بخش به برنامه ریزی و طراحی نقشه هایی برای چگونگی برخورد با بیگانگان فضایی پرداخته شود.

این اظهارات قسمتی از نسخه نشریه علمی Phil. Trans با تمرکز کامل بر حیات فرازمینی است، این نشریه به انجمن سلطنتی علوم اختصاص داشته و به تازگی منتشر شده است. در این مقاله دانشمندان تمامی جنبه های تحقیقات برای یافتن حیات فرازمینی را از جنبه نجومی و زیستی گرفته تا جنبه سیاسی و مذهبی که پس از مواجهه با بیگانگان فضایی اهمیت پیدا خواهند کرد مورد بررسی قرار داده اند.

بر اساس گزارش گاردین، این دانشمندان با تاکید بر نیاز به همکاری جهانی و برنامه ای دقیق تحت پشتیبانی نهاد سیاسی قانونی و جهانی، اعلام کردند سازمان ملل متحد در حال حاضر مکانیزم از پیش آماده "کمیته استفاده صلح آمیز از فضا" را در اختیار دارد و می تواند از آن در راستای برنامه ریزی برای مقابله با بیگانگان فضایی استفاده کند.

به گفته این دانشمندان سازمان ملل باید بخش امور فرازمینی این سازمان را راه اندازی کرده و با این پدیده همانطور جدی برخورد کند که برای مقابله با برخورد اجرام کیهانی با زمین برخورد کرده است. به گفته "سایمون کنوی موریس" استاد پالیوبیولوژی تکاملی دانشگاه کمبریج، هرکس که برای تماس برقرار کردن با بیگانگان فضایی برنامه ریزی می کند، بهتر است خود را برای شرایطی سخت آماده کند.

به گفته وی حیات در هر گوشه دیگری از جهان هستی می تواند شباهتهای زیادی با حیات بر روی زمین داشته باشد، به ویژه اگر این حیات بیگانه از سیاره ای شبه زمینی به وجود آمده باشد زیرا در جهانهای شبه زمینی می توان ساختارهای زیستی مولکولی مشابه زمین یافت. این به آن معنی است که بیگانگان فضایی می توانند به ما شباهت داشته باشند و این شباهت می تواند در زمینه گرایش ذاتی انسان به خشونت نیز صحت داشته باشد.

کد مطلب 1229187

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