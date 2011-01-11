جشنواره موسیقی فجر پاسخگوی نیاز مخاطب نیست

جلال ذوالفنون نوازنده سه تار ضمن بیان این مطلب در انتقاد به کم و کیف برگزاری جشنواره موسیقی فجر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت : جشنواره موسیقی به عنوان تنها رویداد موسیقایی در این سالها توجه اساتید برجسته هنر موسیقی را به خود جلب نکرده است از سوی دیگربه اعتقاد من انجام کنسرت های سفارشی در شان هنرمندان واقعی نیست چراکه یک هنرمند موسیقی ایرانی به اندازه کافی با هنر خود حرف برای گفتن دارد و نیازی به سفارش های ریز و درشت نیست.

وی در ادامه صحبت های خود افزود : البته ناگفته نماند که هریک از هنرمندان صاحب نام موسیقی در طول سالها فعالیت خود در این رویداد فرهنگی حضور داشتنه اند اما نحوه سیاستگذاری مسئولان در برگزاری جشنواره موسیقی فجر به گونه ای بوده که هنرمندان را از ادامه راه منصرف کرده است.

این مدرس موسیقی ایرانی در ادامه در خصوص نحوه دعوت از اساتید موسیقی در جشنواره موسیقی فجر گفت : جشنواره موسیقی فجر به لحاظ کیفی انگیزه ای برای حضور هنرمندان پیشکسوت موسیقی به وجود نمی آورد در حالی که مسئولان جشنواره تنها در این ایام و به منظور بالابردن سطح کیفی این رویداد هنری سراغ هنرمندان پیشکسوت را می گیرند.

این نوازنده سه تار در ادامه افزود : هنر موسیقی از جمله هنرهایی است که مخاطب گسترده خود را دارد و به همان نسبت هم هنرجویان و علاقمند به یادگیری این هنر وجود دارد که در کنار اساتید موسیقی ایران درس می گیرند به همین دلیل معتقدم برگزاری کنسرت های مختلف در تهران و به خصوص در شهرستان ها می تواند تا اندازه ای پاسخگوی نیاز روحی و معنوی مخاطب و هنرمندان باشد.

وی در ادامه افزود : از دوسال پیش تا کنون اقدام به برگزاری کنسرت هایی در شهرستان کردم در واقع در میان گروه های مطرح شهرستان ها می رفتم و همراه با آنها اجراهای صحنه ای برگزار می کردم ؛ در طول تمام اجراها شور و شادی در چشمان مخاطب موج می زد و در ادامه برخی از جوان های مستعد که در گروه های موسیقی شهرستان فعالیت می کردند را به گروه های بزرگتر معرفی می کردم؛ به نظرمن فعالیت هایی از این دست برای اشاعه موسیقی علمی و فرهیخته ایرانی بسیارموثراست.