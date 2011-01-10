توضیحات شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در مورد یک خبر

به گزارش خبرگزاری مهر، روابط عمومی شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران در این جوابیه اعلام کرد ه است که نگارنده گزارش با نادیده گرفتن حق شرکت برای پاسخگویی تنها به توضیحات مدیران محترم ادارات جهاد کشاورزی و حفاظت محیط زیست شهرستان پلدختر اکتفا کرده است، لذا ضروری است توضیحاتی در خصوص جزئیات حادثه به وجود آمده ارائه گردد:

در پی خوردگی لوله 20 اینچ که فرآورده های نفتی را از جنوب کشور به شمال انتقال می دهد پس از تقلیل فشار در ساعت 19 و 30 دقیقه مورخ 89.10.4 بلافاصله گروه های عملیاتی اقدامات لازم را معمول و در گام اول ولوهای کیلومترهای 259 و 289 در دو طرف محل حادثه توسط رئیس مرکز انتقال نفت آسار بسته شد تا از اتلاف و هدر رفتگی مواد نفتی جلوگیری به عمل آید.

حادثه مذکور به علت فصلی و بی آب بودن رودخانه تلخ رود که در مسیر نشت نفت قرار دارد هیچ گونه آلودگی در پی نداشته و آلودگی بخشی از خاک محیط اطراف لوله تنها پیامد حادثه بوده که با اقدامات پرسنل منطقه این آلودگی نیز به حداقل کاهش یافته و در حال حاضر خاک های آلوده محیط نیز در حال جمع آوری و انتقال می باشد و عکسی که برای این گزارش به چاپ رسیده هیچ گونه ارتباطی به حادثه مذکور ندارد و متاسفانه چاپ چنین عکس هایی موجب انحراف اذهان عمومی می گردد.

در قسمت پایانی گزارش نیز این شرکت به دلیل تامین آب آشامیدنی مردم و تعویض خطوط انتقال نفت مورد انتقاد قرار گرفته این در حالی است که این شرکت از سالیان گذشته با حفر 3 حلقه چاه، آب مورد نیاز روستائیان اطراف را بطور 100 درصد تامین می نماید و تعویض خطوط لوله معیوب با در نظر گرفتن اولویت های شرکت در دست پیگیری و یا اجرا می باشد.

منطقه لرستان که یکی از مناطق یازده گانه شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت ایران می باشد در همه مراحل کاری خود رعایت استانداردهای زیست محیطی را در اولویت قرار داده و در همین راستا در جندین مرحله از سوی سازمان های ذیربط مورد تشویق قرار گرفته و در سال 87 نیز به عنوان "صنعت برگزیده سبز کشور" موفق به دریافت لولح تقدیر از سوی معاون محترم رئیس جمهور و رئیس سازمان محیط زیست شده است.

مزید استحضار جهت تنویر افکار عمومی برنامه نشست خبری جناب آقای مهندس عطار مدیر محترم منطقه لرستان با اصحاب رسانه در تاریخ 89.10.11 برگزار و به کلیه سئوالات مطرح شده در ارتباط با ترکیدگی خط مذکور پاسخ داده شد که بازتاب مثبت این نشست در رسانه ها به خوبی مشاهده گردید.

توضیحات خبرگزاری مهر

نکته اول که در جوابیه یاد شده قابل توجه است این است که این جوابیه به مطلب منتشر شده دو هفته قبل در خبرگزاری مهر ارسال شده و پس از آن نیز خبرگزاری مهر در چهار گزارش و گفتگوی دیگر به تشریح ابعاد دیگری از حادثه از زبان "مدیر شرکت لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان" پرداخته است که به نظر می رسد حسن نظر این خبرگزاری در درج نظرات مسئولان شرکت نفت خود نافی ادعای مطرح شده در جوابیه مبنی بر "نادیده گرفته شدن حق شرکت نفت" برای پاسخگویی است.

از سوی دیگر مطالب درج شده در جوابیه تحت عنوان جزئیات حادثه، همان مطالبی است که در گزارش تکمیلی خبرگزاری مهر نیز بر روی خروجی این خبرگزاری قرار گرفت و به نظر می رسد مباحث مطرح شده در جوابیه نکته جدیدی ندارد و تنها تاییدی بر گزارش خبرگزاری مهر در پی حادثه رخ داده در چهارم دیماه سالجاری است.

همچنین خشک بودن بستر رودخانه فصلی موجود در منطقه نیز در گزارش مهر به صراحت مورد اشاره و بارها به عنوان خوش شانسی در زمان وقوع این حادثه مورد تاکید قرار گرفته است. این در حالیست که تصاویر منتشر شده در گزارش خبرگزاری مهر به خودی خود گویای آلودگی بستر این رودخانه فصلی نیمه خشک می باشد که از سوی محیط زیست استان لرستان نیز میزان آلودگی آن اعلام شده است.

از سوی دیگر ایرادی که در جوابیه شرکت نفت به عکس های مورد استفاده در گزارش خبرگزاری مهر وارد شده در حالیسـت که در زیر عکس های یاد شده زمان و مکان حادثه مورد نظر درج شده است پس به نظر نمی رسد این خبرگزاری در استفاده از این عکس ها که نمونه ای از دیگر حوادث مشابه رخ داده در خطوط انتقال نفت منطقه لرستان است قصد انحراف اذهان عمومی را داشته چرا که عکس های بعدی منتشر شده از حادثه ترکیدگی خط انتقال فرآورده های نفتی گویای شفافیت این خبرگزاری در اطلاع رسانی است.

در بخش دیگری از جوابیه شرکت نفت از حفر سه حلقه چاه در منطقه خبر داده شده است که منظور این شرکت از حفر چاه در منطقه و تامین آب مردم مبهم است. آنچه در گزارش انتشار یافته از سوی خبرگزاری مهر مطرح شده است عدم تحقق وعده های شرکت نفت در زمینه تامین آب مردم روستای جلگه خلج است که بر اساس آخرین اطلاعات از منطقه آب این روستائیان به وسیله تانکرهای آبرسانی شرکت آب و فاضلاب روستایی تامین می شود و نه حفر چاه توسط آن شرکت. همچنین تاکنون وعده شرکت نفت برای تامین بخشی از اعتبار پروژه آبرسانی کوثر تحقق نیافته تا همچنان مردم این منطقه با مشکل آب آشامیدنی مواجه باشند.

همچنین در جوابیه شرکت نفت به نشست خبری مدیر شرکت خطوط لوله و مخابرات نفت منطقه لرستان و بازتاب مثبت آن در رسانه ها اشاره شده است که ذکر این نکته خالی از لطف نیست که بیشترین خبر انتشار یافته از این نشست خبری در قالب گفتگو و گزارش در خبرگزاری مهر بوده است که این امر نیز حکایت از اطلاع رسانی شفاف و منصفانه این خبرگزاری دارد.

سایر مباحث مطرح شده در جوابیه یاد شده نیز به نوعی تکرار اطلاعات درج شده در گزارشها و اخبار خبرگزاری مهر در طول دو هفته گذشته از حادثه یاد شده است که نیازی به توضیحات بیشتر ندارد.