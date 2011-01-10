قصه گویان 12 کشور در جشنواره قصه گویی ایران شرکت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، محمد باقر آسودی بعد از ظهر دوشنبه در حاشیه مراسم افتتاحیه همایش قصه گویی منطقه چهار کشور در جمع خبرنگاران در سمنان گفت: 110 قصه از 21 کشور برای جشنواره بین المللی قصه گویی ایران دریافت شده است.
به گفته وی، 15 قصه از 12 کشور در جشنواره بین المللی قصه گویی این کانون شرکت می کنند.
وی ادامه داد: قصهگویان خارجی داستانهای سرزمین مادری خود را در چهاردهمین جشنواره بینالمللی قصهگویی ایران روایت خواهند کرد.
وی اضافه کرد: جشنواره بینالمللی قصهگویی امسال در روزهای 30 بهمن تا 3 اسفند در شهر بندرعباس برگزار میشود.
معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور تصریح کرد: رقابتهای جشنواره در 5 بخش مقاله برتر، قصهگویی آزاد، برگزیده برگزیدگان، قصهگویان کانونی و قصهگویان بینالمللی صورت میگیرد.
وی خاطرنشان کرد: قصهگویی با موضوع وقایع، شخصیتها، ارزشها و مفاهیم ایرانی، اسلامی و قصهگویی از فرازهایی از زندگی پیامبر اکرم حضرت محمد(ص) در سه بخش ولادت تا بعثت، بعثت تا هجرت و هجرت تا رحلت محورهای اصلی قصههای قصهگویان است.
وی با اشاره به تولید و چاپ بخشی از کتاب قصه های کودکان در بخش خصوصی، تصریح کرد: کتابهای قصه تولیدی در این بخش ها، در شورای کتاب این کانون در هفت رشته مورد بررسی قرار می گیرد.
معاون فرهنگی کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان کشور گفت: تاکنون 15 هزار و 700 عنوان از کتابهای قصه بخش خصوصی مورد تائید شورای کتاب این کانون قرار گرفته و برای مراکز ارسال شده است.
نظر شما