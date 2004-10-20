توليد بيش از 55 هزارتن محصول توسط مزرعه نمونه آستان قدس رضوي

به گزارش خبرگزاري مهر ، از اين مقدار 43 ميليون و 530 هزار و 121 كيلو محصولات كشاورزي و 12 ميليون و 234 هزارو 50 كيلو گرم توليدات دامي بوده است .

براساس اين خبر ، توليدات كشاورزي محصولات مزرعه نمونه طي اين مدت شامل محصولات گندم ، جو ، يونجه تر، سورگوم ، ذرت علوفه اي ، تريتيكاله ، جاليزو گوجه فرنگي بود كه يونجه تربا بيش از 20 هزارتن ، گوجه فرنگي حدود 19 هزارتن و گندم حدود 5/9 هزارتن بيشترين توليدات كشاورزي بوده است .

اين خبر مي افزايد : بيش از 11 هزارو 800 تن شير ، 350 تن گوشت گوسفند ، 22 تن پشم طي 7 ماهه اول سال جاري در مزرعه نمونه آستان قدس رضوي توليد شده است .



کد مطلب 122921