راه 57 روستا در تکاب بر اثر بارش سنگین برف مسدود شد

به گزارش خبرنگار مهر در تکاب، محمد علی داعی بعد از ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران افزود: بارش سنگین برف و کولاک شدید که از ساعت 17 بعد از ظهر دیروز آغاز شده و هم اکنون نیزادامه دارد، راه ارتباطی 32 روستا در بخش مرکزی و 25 روستا در بخش تخت سلیمان را مسدود کرده است .

وی همچنین از مسدود شدن محور تکاب به استان زنجان در محور دندی - تخت سلیمان خبر داد و بیان داشت:

ارتفاع برف در داخل شهر تکاب 23 سانتی متر، در روستاها 40 و در ارتفاعات به 60 سانتی متر می رسد و میزان بارندگی نیز 15.3 دهم میلی متر گزارش شده است.

فرماندار تکاب در ادامه اظهار داشت: به جز راههای مسدود شده، تردد در دیگر محورهای تکاب در جریان بوده و توصیه می شود به علت کولاک برف و لغزنده بودن جاده ی تکاب- شاهین دژ در گردنه مائین بولاغ رانندگان خودروهای خود را به زنجیر چرخ و سایر وسایل ایمنی مجهز کنند.

به گفته داعی بر اثر بارش سنگین برف و کولاک شدید مدارس راهنمایی و ابتدایی تکاب و روستاهای این شهرستان امروز در هر دو شیفت صبح و بعد از ظهر تعطیل اعلام شده است.