مسیرهای تشییع پیکر جانباختگان سانحه هوایی ارومیه مشخص شد

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، استانداری آذربایجان غربی طی صدور اطلاعیه ای اعلام کرد: بدینوسیله به اطلاع مردم غیور ارومیه می رساند، مراسم تشیع جنازه جان باختگان سانحه سقوط هواپیمای بوئینگ 727 پرواز تهران- ارومیه هوایی خطوط هواپیمایی تهران ارومیه راس ساعت 9 صبح فردا روز سه شنبه 21 دیماه سالجاری از میدان انقلاب به سمت فلکه مدرس و باغ رضوان انجام خواهد شد.

حضور غیور، دلاورمرد و انقلابی شهرستان ارومیه در این مراسم موجب تسلی خاطر بازماندگان خواهد بود.

هم اکنون نیروهای انتظامی آذربایجان غربی به منظور بررسی‌های فنی در منطقه سانحه هوایی مستقر بوده و اقدامات لازم انتظامی برای حفاظت از منطقه سانحه هوایی برای بررسی‌های فنی گروه‌های تحقیق و تفحص انجام گرفته است، تعداد کشته‌شدگان این سانحه هوایی 77 نفر و تعداد مجروحان این سانحه را 27 نفر اعلام شده است، هواپیمای بویینگ 727 ایران ساعت 19 و 40 دقیقه یکشنبه شب در حوالی منطقه قره حسنلوی دچار سانحه شد و سقوط کرد.