دکتر سروش دباغ در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اینکه اگر یکی از کاستیهای جامعه خود را عدم تعین جامعهای مدرن در نظر بگیریم، آنگاه کمبود نهادهای مدرن از جمله مشکلاتی است که با آن مواجهیم، گفت: در این راستا پس از خانواده، یکی از مهمترین نهادهای مدرن در جامعه، نهاد آموزش و پرورش است چرا که نهاد آموزش و پرورش این امکان را فراهم میکند تا کودکان به نحوی تربیت شوند که در نهایت تبدیل به افرادی نقاد گردند.
وی افزود: مدرسه خوب باید به سمتی حرکت کند که از یک سو هم تفکر نقادانه و هم مهارتهای زندگی را به کودکان بیاموزد و از سوی دیگر تفکر کودکان را پاس بدارد. بنابراین بسیار مهم است که سیاستگذاران نیز در سطح کلان به این امر توجه داشته باشند.
عضو هیئت علمی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران در ادامه ضمن بیان اینکه هماکنون مدارسی در تهران و برخی از شهرهای دیگر شکل گرفته است که میکوشند بچهها را با شیوههای نوین آموزشی، تعلیم دهند، تصریح کرد: در این مدارس نمره محور اصلی ارزیابی نیست بلکه بیشترین تأکید بر آموختن مهارتهای زندگی به بچههاست تا در نتیجه آن، مجال ظهور و بروز خلاقیت در آنها پدیدار شود.
وی خاطرنشان کرد: در نگاه سنتی به آموزش، هوش در بهره هوشی (IQ) خلاصه میشد در حالی که در موارد بسیاری، بچههایی که آی کیو بالایی دارند، در جامعه موفق نمیشوند. بنابراین اگر بتوان مجالی را ایجاد کرد که بچهها این امکان را بیایند تا با توجه به تواناییهای خود عمل کنند، آنگاه میتوان جامعهای متکثر داشت که افراد همگی در آن با وجود تواناییهای مختلف، به موفقیت میرسند.
دباغ در پایان یادآور شد: سیستمهای نوین آموزشی این ویژگی مهم را دارند که به بچهها این امکان را میدهند تا هم تواناییها و هم نقصانهای خود را به خوبی ببینند و در نتیجه با توجه به خلاقیتها و مهارتهایی که کسب میکنند، در زندگی خود عمل کنند.
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