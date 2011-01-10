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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۵:۵۹

حاتم زاد خبر داد:

اعلام آمادگی 4 کشور حاشیه دریای خزر برای پیوستن به دانشگاه شناور

اعلام آمادگی 4 کشور حاشیه دریای خزر برای پیوستن به دانشگاه شناور

رئیس دانشگاه گیلان گفت: دانشگاه های کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان در برخی رشته ها برای دانشگاه شناور اعلام آمادگی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، عبدالله حاتم زاده در اجلاس رؤسای دانشگاهها و موسسات آموزشی و پژوهشی ایرانی عضو اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر گفت: آنچه ما در اتحادیه دانشگاه های حاشیه دریای خزر به دنبال آن هستیم با دانشگاه شناور که در برخی نقاط دنیا تشکیل شده و یا آنچه مرکز ملی اقیانوس شناسی پیگیری می کند متفاوت است.

وی گفت: دانشگاه های مهمی با قابلیت ها و ظرفیت بالایی عضو اتحادیه هستند و برای استفاده مطلوب از این ظرفیت ها طرح ایجاد دانشگاه شناور خزر مطرح شد.

رئیس دانشگاه گیلان افزود: بر این اساس هر دانشگاهی که در یک یا چند رشته قوی تر است و دوره های دانشگاهی از مقطع کارشناسی تا دکتری را دارا هستند اعلام آمادگی کرده اند به عنوان مثال دانشگاه گیلان در مهندسی مکانیک و شیمی، دانشگاه مازندران در ریاضیات، دانشگاه صنعتی بابل در مهندسی الکترونیک و نانوتکنولوژی، دانشگاه گرگان در جنگلداری و شیلات و دانشگاه بین الملل امام خمینی قزوین در ادبیات فارسی پذیرای دانشجویان دانشگاه شناور خواهند بود.

وی اظهارداشت: سایر دانشگاه های عضو اتحادیه در کشورهای روسیه، ترکمنستان، قزاقستان و آذربایجان نیز در رشته های دیگری اعلام آمادگی کرده اند لذا دانشگاه شناور دانشگاهی است که رشته های متعدد در مقطع کارشناسی تا دکتری را دارد و هر رشته در یکی از دانشگاه های عضو آموزش داده خواهد شد.

حاتم زاده افزود: البته اجرای طرح راه اندازی دانشگاه شناور مراحل آغازین خود را طی می کند و پس از مشخص شدن قوانین و مقررات آموزشی، نحوه پذیرش دانشجو، مسائل مالی و حقوقی و سایر ملاحظاتی که در تأسیس یک دانشگاه بایستی در نظر گرفته شود شروع به کار خواهد کرد.

وی گفت : بر اساس تصمیمی که در اجلاس سراسری رؤسای دانشگاههای اتحادیه گرفته شد، دانشگاه گیلان به عنوان هماهنگ کننده دانشگاه های ایرانی فعال در تأسیس دانشگاه شناور تعیین شد.

کد مطلب 1229227

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