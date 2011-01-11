احمد حاجی شریف معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن الکریم در گفتگو با خبرنگار مهر درباره مباحث طرح شده در مورد مورد قرآن نفیس اظهار داشت: در گفتگوهایی که با رسانه های مختلف درباره قرآن " نفیس ماندگار" داشته ام روی سه محور کلی تأکید کردم. محور نخست اشکالات اعرابی و حرفی بود که براساس وظیفه من در سازمان دارالقرآن که نظارت بر چاپ و نشر قرآن است این اشکالات را یادآور شدم.

وی افزود: محور دوم این گفتگوها قیمت قرآن و محور سوم نیز استفاده از 10 کیلو طلا در چاپ قرآن بود.

حاجی شریف گفت: صحبتهایی که درباره این قرآن شد براساس اظهارات و اطلاعات ارائه شده از سوی مشاور مؤسسه بین المللی نفیس ماندگار بود . در این گفتگو اعلام شده بود که در چاپ این قرآن 10 کیلو طلا به کار رفته و قیمت آن 1200 دلار است، پس از این اظهارات با تبلیغ تلویزیونی این قرآن نیز رو به رو شدیم.

معاون نظارت بر چاپ و نشر قرآن کریم در سازمان دارالقرآن اظهار داشت: پس از این مرحله مکاتباتی با مقامات مسئول در وزارت ارشاد داشتیم و خواستار پیگیری شدیم. در این میان مؤسسه نفیس ماندگار اقدام به ارسال تکذیبیه هایی به رسانه های مختلف کرده و مدیران این مؤسسه نیز در گفتگوهای بعدی خود به کارگیری 10 کیلو طلا در چاپ قرآن را رد کردند.

وی در رابطه با ماجرای 10 کیلو طلا و تکذیب آن نیز اظهار داشت: فروشنده اولیه که قرآن را به مؤسسه بین المللی نفیس ماندگار فروخته ادعا کرده در چاپ این اثر از 10 کیلو طلا استفاده شده اما بررسی های این مؤسسه نشان داد کیفیت چاپ بسیار بالا است و رنگ طلایی چاپ دارای کیفیت خوبی است و حروف چندین بار روی هم چاپ شده و تداعی کننده این امر است که چاپ آن همراه با آب طلا بوده است.

حاجی شریف تصریح کرد: در رابطه با قیمت این قرآن که 1200 دلار اعلام شده بود، طی گفتگوی انجام شده با مدیرعامل مؤسسه بین المللی نفیس ماندگار مشخص شد که قیمت این قرآن 400 هزار تومان تعیین شده و 10 تا 30 درصد تخفیف نیز طی 15 بند برای آن درنظر گرفته شده است. به طوری که خانواده شهدا از تخفیف 30 درصدی، جانبازان و حافظان قرآن از تخفیف 20 درصدی برخوردار می شوند که با توجه به کیفیت و نوع کاغذ، صحافی آن و فروش قرآنهای مشابه در کشور قیمت مناسبی محسوب می شود.

معاون نظارت برچاپ و نشر قرآن سازمان دارالقرآن کریم تأکید کرد: درنهایت در رابطه با اشکالات این قرآن طی گفتگوهایی که با مدیر مؤسسه داشتیم متوجه شدیم که آنها اطلاعی از غلطهای قرآن نداشته اند اما افرادی که این قرآن را به آنها فروخته‌اند از اشکالات آن مطلع بودند.

حاجی شریف گفت: جهت اصلاح قرآن، غلطنامه‌ای آماده و دوشنبه 20 دی به نمایندگان مؤسسه نفیس ماندگار ارائه شد و آنها متعهد شدند که این اغلاط را تصحیح کنند. مؤسسه نفیس ماندگار از همین امروز یک خوشنویس را برای تصحیح غلطهای فاحش این قرآن چون فتحه ای که کسره شده به کار گرفته است. این اقدام در تمام نسخه های موجود با ماژیکهای طلایی رنگ انجام می شود.

وی یادآور شد: قرار است مسئله مجوز ارشاد نیز از دوشنبه 20 دی پیگیری شود. هر قرآنی که چاپ شود به ارشاد رجوع کرده و پس از آن سازمان دارالقرآن به آن مجوز چاپ ارائه می کند. این قرآن در آلمان منتشر شده است و مدیران کنونی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اطلاعی از ورود این قرآن در سال 80 یا 81 نداشتند.