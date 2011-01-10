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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۴۶

چهاردهمین جشنواره قصه گویی منطقه چهار کشور در سمنان آغاز شد

سمنان - خبرگزاری مهر: چهاردهمین جشنواره قصه گویی منطقه چهار کشور با شرکت 31 قصه گو از استان های خراسان رضوی و شمالی، گلستان، مازندران، تهران و سمنان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، مدیر کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان استان سمنان بعد از ظهر دوشنبه در آیین افتتاح این جشنواره در سمنان گفت: 31 مربی در سه روز در این جشنواره به قصه گویی و رقابت می پردازند.

علی اکبر فراتی افزود: از این تعداد سه مربی شامل یک مربی برتر، یک مربی قصه گوی آزاد و نیز نویسنده یک مقاله برتر به همایش کشوری قصه گویی راه پیدا می کنند.

به گفته وی، قصه گویان آزاد این شش استان نیز در این جشنواره با یکدیگر به رقابت می پردازند.

در پایان چهاردهمین جشنواره قصه گویی منطقه چهارکشور با موضوع معرفی وقایع، شخصیتها، مفاهیم و ارزشهای ایرانی- اسلامی و زندگی و سیره پیامبران، با رای داوران 5 قصه گوی برتر و یک مقاله از 10 مقاله رسیده به دبیرخانه به مرحله کشوری معرفی می شوند.

کد مطلب 1229233

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