رئیس مجلس بحرین حادثه سقوط هواپیمای مسافربری را تسلیت گفت

به گزارش خبرگزاری مهر، "علی بن صالح الصالح" رئیس مجلس شورای بحرین با ارسال پیامی به دکتر علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی کشورمان، حادثه سقوط یک فروند هواپیمای مسافربری در شمال غرب کشور را تسلیت گفت.



رئیس مجلس شورای بحرین در این پیام ضمن ابراز تسلیت وهمدردی با رئیس مجلس شورای اسلامی و خانواده های قربانیان حادثه و آرزوی شفای عاجل برای مجروحان حادثه از خداوند قادر متعال مسئلت نموده ملت ایران را از هرگونه گزندی مصون ومحفوظ بدارد.



رئیس مجلس شورای بحرین همچنین با ارسال پیام مشابهی به مهدی آقاجعفری سفیر جمهوری اسلامی ایران در منامه این مناسبت را تسلیت گفت.

گفتنی است که روز گذشته یک هواپیمای بوئینگ که از تهران به مقصد ارومیه در حرکت بود در نزدیکی فرودگاه این شهر دچار سانحه شد و سقوط کرد که طی آن تعدادی از هموطنانمان جان باختند.

