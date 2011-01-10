جواد زرینچه در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن بیان این مطلب افزود: براساس دیدارهایی که طی چند روز گذشته در جام ملتهای آسیا برگزار شده، پیشرفت محسوسی در فوتبال قاره دیده نمی شود و تنها از دو تیم ژاپن و ازبکستان فوتبالی بابرنامه و هدفمند را شاهد بودیم. این نشان می دهد که ژاپنیها و ازبکستانیها سرمایه گذاری خوبی روی فوتبال کردهاند و در آینده ثمرات آن را خواهند دید.
مدافع پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان در خصوص دیدار ایران مقابل عراق در چارچوب مرحله گروهی مسابقات فوتبال جام ملتهای 2011 آسیا گفت: بازیکنان ما جدای از کارهای تاکتیکی باید خودشان باشند و با آرامش و بدون استرس وارد میدان شوند تا بتوانند آنچه را که کادر فنی از آنها می خواهند را به صورت کامل و بدون اشتباه در زمین پیاده کنند.
وی با اشاره به شرایط تیم ملی عراق نیز گفت: عراق تیم بسیار خوبی است و از نفرات با تجربهای سود میبرد. این تیم به عنوان مدافع عنوان قهرمانی آسیا نمی خواهد در اولین دیدارش بازنده باشد که همین مسئله کار تیم ما را در دیدار فردا شب دشوار می کند.
زرینچه خاطر نشان کرد: بازیکنان تیم ایران باید کاملا هوشیار باشند و اجازه ندهند مهاجمان زهردار عراق به محوطه ما جریمه نزدیک شوند. مقابل تیم خوب عراق اگر هوشیار دفاع نکنید، شانس کمی برای پیروزی خواهید داشت.
مدافع پیشین تیم ملی فوتبال کشورمان پیش بینی خود در مورد دیدار ایران - عراق را بدین صورت مطرح کرد: به اعتقاد من اگر خطوط دفاع و هافبک ما بدون اشتباه باشند، میتوانیم برنده این دیدار شویم. من هم مانند همه ایرانیها دوست دارم تیم کشورم مقابل عراق به برتری برسد اما فکر می کنم این بازی با نتیجه تساوی به اتمام رسید.
تیم ایران در مرحله گروهی پانزدهمین دوره جام ملتهای آسیا در گروه D با تیمهای عراق، کره شمالی و امارات همگروه است که ساعت 19:45 دقیقه فردا سهشنبه در ورزشگاه الریان در نخستین دیدارش در این جام به مصاف عراق میرود.
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