هشت گلدان عتیقه در اصفهان کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، محمدعلی بختیاری ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به کشف هشت گلدان تاریخی در شهر اصفهان، افزود: تاکنون قدمت این گلدانهای تاریخی مشخص نشده اما به نظر می‌رسد بین دو هزار تا سه هزار سال قدمت داشته باشند.

وی با اشاره به چگونگی کشف این گلدانهای تاریخی در شهر اصفهان، اظهار داشت: این گلدانهای تاریخی از یک خودروی پژو 206 با سرنشینی دو مرد کشف شده و به منظور تخمین قدمت به مراجع ذی‌ربط ارجاع داده شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان تصریح کرد: از مجموع این هشت گلدان تاریخی کشف شده، شش گلدان شیشه‌ای است و دو گلدان نیز در دسته گلدانهای سفالی تقسیم‌بندی می‌شود و به نظر می‌رسد مربوط به دوره هخامنشیان یا قبلتر باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تشکیل پلیس گردشگری در شهر اصفهان، اضافه کرد: نظرسنجیهای انجام شده نشان می‌دهد که بسیاری از گردشگران خارجی از چگونگی عملکرد پلیس گردشگری در شهر اصفهان رضایت دارند.

بختیاری با بیان اینکه پلیسهای گردشگری شهرستان اصفهان به زبانهای زنده جهان مسلط هستند، بیان داشت: گردشگران به دلیل تسلط پلیسهای گردشگری به زبانهای خارجی با آنها ارتباط متقابل و نزدیکی برقرار کرده‌اند و از آنها رضایت کامل داشته‌اند.

وی تاکید کرد: گردشگران کشورهای غربی آسیا بیشترین رضایت را از عملکرد پلیس گردشگری در شهر اصفهان داشته‌اند که به دنبال افزایش رضایت آنها از عملکرد این پلیس هستیم.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان همچنین از کاهش میزان وقوع جرم در یک ماه گذشته خبر داد و گفت: آمارهای به دست آمده نشان می‌دهد که میزان وقوع جرم طی آذرماه سال جاری به نسبت آبان‌ماه در استان اصفهان 11 درصد کاهش داشته است.

وی افزود: در این مدت کشفیات جرایم نیز 17 درصد در زمینه اماکن خصوصی، 75 درصد در زمینه اماکن دولتی و 24 درصد در زمینه سرقت اتومبیل افزایش یافته است.

بختیاری همچنین با اشاره به اینکه سرقت از وسایل خودرو در صدر فهرست سرقتهای رخ داده در شهرستان اصفهان قرار دارد، اظهار داشت: 44 درصد سرقتها در استان اصفهان از وسایل داخلی خودروها انجام گرفته است.

وی تصریح کرد: در 9 ماه گذشته از سال جاری دو هزار و 158 دستگاه سرقت شده از وسایل نقلیه خودرویی و موتوری کشف و ضبط شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به کشفیات این نوع سرقتها از وسایل خودرویی و موتوری، اضافه کرد: کشف 104 درصدی سرقت از وسایل خودرو یک آمار مطلوب در عملکرد پلیس اصفهان به شمار می‌رود.

وی با بیان اینکه راکبان موتورسیکلتها باید بیشتر مراقب سارقان باشند، بیان داشت: آمارهای به دست آمده نشان می‌دهد که 79 درصد کشفیات مرتبط با موتورسیکلتها بوده است.

بختیاری با تاکید بر اینکه سرقت از اتومبیل میزان قابل توجهی از جرایم را در بر می‌گیرد، گفت: در مدت سپری شده از سال جاری، هزار و 142 مورد سرقت از اتومبیلها گزارش شده است.

وی با تاکید بر اینکه میزان بسیار بالایی از این سرقت‌ وسایل خودرو کشف شده است، افزود: 871 سرقت از مجموع یک هزار و 142 مورد سرقت خودرو کشف شده است.

فرمانده انتظامی شهرستان اصفهان با اشاره به اینکه طرح محله محوری پلیس آغاز به کار کرده است، اظهار داشت: پلیس شهرستان اصفهان به دنبال آن است که شکایتهای شهروندان را در خصوص مشکلات موجود در مساجد مرتفع کند.

وی تصریح کرد: پاسخ به مطالبات انتظامی و امنیتی شهروندان، ارائه نظرات شهروندان به پلیس و مشارکت بیشتر شهروندان در تامین امنیت از جمله اهداف مهم اجرای طرح محله محوری در نیروی انتظامی شهرستان اصفهان به شمار می‌رود.