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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۴۸

دومین جشنواره مشاعره دانش آموزی رضوی در بوشهر برگزار می شود

دومین جشنواره مشاعره دانش آموزی رضوی در بوشهر برگزار می شود

بوشهر - خبرگزاری مهر: مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر گفت: از سری برنامه های نهمین جشنواره بین المللی امام رضا (ع) برگزاری دومین جشنواره استانی مشاعره دانش آموزی رضوی است که در بوشهر برگزار خواهد شد.

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نصرالله شفیعی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: گروه سنی دانش آموزی شامل تمام دانش آموزان مقاطع تحصیلی راهنمایی، دبیرستانی و پیش دانشگاهی می تواند در این جشنواره شرکت کنند.

وی به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و اظهار داشت: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا(ع)، گرامیداشت تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره شخصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده این آثار، آشنایی با ادبیات دینی و اشعار مفهومی در خصوص اهل بیت (ع) و تعمیق ارتباط ادبیات فارسی با فرهنگ رضوی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه داوری این جشنواره توسط هیئت داوران متشکل از افراد برجسته و متخصص در شعر و ادبیات است، گفت: اشعار ارائه شده باید از محتوای مناسب پیرامون حضرت علی بن موسی الرضا (ع ) برخوردار باشند.

شفیعی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان پس از انتخاب در مرحله استانی از سوی هیئت داوران به مرحله کشوری که در استان بوشهر برگزار می شود، راه می یابند.

کد مطلب 1229247

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