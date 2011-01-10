دومین جشنواره مشاعره دانش آموزی رضوی در بوشهر برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، نصرالله شفیعی بعد از ظهر دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: گروه سنی دانش آموزی شامل تمام دانش آموزان مقاطع تحصیلی راهنمایی، دبیرستانی و پیش دانشگاهی می تواند در این جشنواره شرکت کنند.

وی به اهداف برگزاری این جشنواره اشاره کرد و اظهار داشت: اشاعه و ترویج فرهنگ منور رضوی، گسترش فعالیتهای فرهنگی هنری و مذهبی و مرتبط با سیره ائمه معصومین به ویژه امام رضا(ع)، گرامیداشت تولید کنندگان و پدیدآورندگان آثار برتر فرهنگی هنری در زمینه سیره شخصیت و معارف امام رضا(ع) و کمک به انتشار گسترده این آثار، آشنایی با ادبیات دینی و اشعار مفهومی در خصوص اهل بیت (ع) و تعمیق ارتباط ادبیات فارسی با فرهنگ رضوی از مهمترین اهداف برگزاری این جشنواره است.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان بوشهر با بیان اینکه داوری این جشنواره توسط هیئت داوران متشکل از افراد برجسته و متخصص در شعر و ادبیات است، گفت: اشعار ارائه شده باید از محتوای مناسب پیرامون حضرت علی بن موسی الرضا (ع ) برخوردار باشند.

شفیعی خاطرنشان کرد: شرکت کنندگان پس از انتخاب در مرحله استانی از سوی هیئت داوران به مرحله کشوری که در استان بوشهر برگزار می شود، راه می یابند.