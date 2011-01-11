مدارک مجاز برای ثبت نام در آزمون کاردانی به کارشناسی فراگیر اعلام شد

به گزارش خبرنگار مهر، دارندگان گواهینامه کاردانی مصوب وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشکی و دانشگاه آزاد اسلامی که شورای عالی برنامهریزی رشته یا مرکز محل اخذ مدرک را تأیید کرده باشد، می توانند در آزمون کاردانی به کارشناسی فراگیر شرکت کنند.
دارندگان مدارک معادل کاردانی مورد تأیید وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، وزارت بهداشت و درمان آموزش پزشکی و سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور که گواهی قبولی در آزمون جامع آنان از سوی سازمان سنجش آموزش کشور تأیید شده است نیز مجاز به شرکت در این آزمون هستند.
همچنین دارندگان مدارک معادل کاردانی مشمولماده 27 آئیننامه آموزشی مصوب شورای عالی برنامهریزی و داوطلبانی که ترم آخر دوره کاردانی هستند یعنی تا پایان نیمسال دوم 90-1389 فارغالتحصیل میشوند می توانند در این آزمون شرکت کنند.
براساس مصوبه شورای برنامهریزی آموزش عالی، دانشآموختگان دورههای معادل کاردانی (دارندگان مدارک معادل) به شرط آنکه دوره فوق با مجوز شورای گسترش آموزش عالی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شده باشد و مدرک معادل آنان مورد تأیید وزارت متبوع باشد، میتوانند با همان مدرک معادل در آزمون کارشناسی ناپیوسته برای ادامه تحصیل در مقطع تحصیلی بالاتر شرکت کنند و در صورت پذیرفته شدن ادامه تحصیل دهند.
طلاب و فضلای حوزه علمیه که مدارکشان در مدیریت حوزه های علمیه قم و یا خراسان در دوره سطح یک مطابق مصوبه جلسه 368 شورای عالی انقلاب فرهنگی تأیید شده است نیز حق ثبت نام در این آزمون را دارند.
ثبتنام برای شرکت در آزمون کاردانی فراگیر دانشگاه پیام نور از طریق سایت سازمان سنجش به نشانی www.sanjesh.org و از روز یکشنبه 26 دی ماه آغاز و در روز شنبه 2 بهمن ماه پایان میپذیرد.
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