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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۶:۲۷

"خروس بی محل" در گروه سینمایی آزاد اکران عمومی می شود

"خروس بی محل" در گروه سینمایی آزاد اکران عمومی می شود

در جلسه امروز شورای صنفی نمایش قرارداد اکران فیلم "خروس بی محل" ساخته حسین قاسمی جامی ثیت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه امروز شورای صنفی نمایش اکران فیلم "پرسه در مه" بهرام توکلی بعد از فیلم "عروسک" در گروه سینمایی آفریقا و همچنین فیلم "خروس بی محل" با نام قبلی "پریا" در گروه سینمایی آزاد قطعی شد.

داستان "خروس بی محل" درباره نویسنده‌ای است که یکی از شخصیت‌های منفی قصه‌اش به دنیای واقعی می‌آید. رضا شفیعی‌جم، الیزابت امینی، مرتضی ضرابی، ترلان پروانه، فائزه جودتی، مجید حسن‌زاده، جواد زینعلی و سهیلا خلانلویی بازیگران فیلم  هستند. 

پرسه در مه" نیز درباره جوانی 30 ساله است که  در پی نوشتن یک قطعه موسیقی که آرمان زندگی او به حساب می‌آید، به دلیل مشکلات  به جایی می‌رسد که تعادل روحی خود را از دست می‌دهد. لیلا حاتمی، شهاب حسینی و احمد ساعتچیان بازیگران این فیلم هستند.

این فیلم در بیست و هشتمین جشنواره فیلم فجر جایزه بهترین کارگردانی فیلم های اول و دوم را از آن خود کرد و مورد توجه منتقدان قرار گرفت.

کد مطلب 1229256

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