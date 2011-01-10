بازدید مدیران نوسازی مدارس منطقه چهار کشور از پروژه های لرستان

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان در حاشیه بازدید از این پروژه ها به خبرنگار مهر گفت: پروژه تخریب و بازسازی آموزشگاه 12 کلاسه ام البنین خرم آباد از جمله پروژه های مورد بازدید این گروه بوده است.

حسین اسدی پور ادامه داد: این پروژه در زمینی به مساحت دو هزار و 500 مترمربع با زیربنای یک هزار و 842 مترمربع در چهار طبقه در حال احداث است.

وی تعداد کلاسهای این مدرسه را 12 کلاس عنوان کرد و بیان داشت: سازه این پروژه آموزشی از نوع اسکلت فلزی پیچ و مهره ای است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان به بازدید این گروه از پروژه تخریب و بازسازی آموزشگاه سه کلاسه رزیلان اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه نیز در زمینی به مساحت 702 مترمربع و با زیربنای 279 مترمربع احداث شده است.

اسدی پور ادامه داد: همچنین مدیران و کارشناسان ادارت نوسازی مدارس منطقه چهار کشور از پروژه های آموزشگاه 15 کلاسه آیت الله کاشانی خرم آباد، ساختمان آموزشی آموزشکده دختران خرم آباد، ساختمان آموزشی مرکز شبانه روزی رضوان خرم آباد و آموزشگاه الزهرا این شهرستان بازدید کردند.

وی به بازدید از استخر سرپوشیده خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه با تامین اعتبار از محل اعتبارات استانی در زمینی به زیربنای یک هزار و 435 مترمربع احداث شده است.

مدیر کل نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان همچنین به در دست اجرا بودن پروژه تخریب و بازسازی آموزشگاه 20 کلاسه صدیقه کبری(س) خرم آباد اشاره کرد و بیان داشت: این پروژه نیز از محل اعتبارات تخریب و بازسازی در چهار طبقه اجرا شده است.

اسدی پور سازه این مدرسه را از نوع اسکلت فلزی پیچ و مهره ای دانست و یادآور شد: این مدرسه در زمینی به مساحت سه هزار و 350 مترمربع و با زیربنای سه هزار و 391 مترمربع ساخته شده است.