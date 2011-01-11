وی در گفتگو با خبرنگار مهر درباره نمایشنامه "چهارمین در" گفت: این نمایشنامه در قالب یک کتاب 70 صفحه‌ای است که از سوی انتشارات افراز منتشر می‌شود.

احمدخانی افزود: در این نمایشنامه ،به طور کلی بر روی صحنه 4 در وجود دارد که سه درِ آن متعلق به سه نفر است که هر یک از این نفرات معرف یک طبقه اجتماعی هستند . درِ چهارم همیشه بسته است وهمه به دنبال این هستند که بدانند این در متعلق به کیست و ادامه ماجرا این نمایشنامه را شکل می‌دهد.

وی درباره نمایشنامه "گاو مجسم" نیز بیان کرد: این نمایشنامه داستان زندگی مردی تنها است که از لحاظ روحی و روانی با بقیه افراد تفاوت اساسی دارد.

احمدخانی ادامه داد: این مرد هر روز به پارک نزدیک محل زندگی خود می‌رود و با مجسمه گچی گاو که در داخل پارک نصب شده، صحبت می‌کند.

وی اضافه کرد: این مجسمه گاو برای این پیرمرد همیشه زنده است و ادامه این روند و تغییر این مجسمه در پارک ماجرای این نمایشنامه را شکل می‌دهد.