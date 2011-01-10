86 هزار کلاس درس در کشور نیازمند تخریب و بازسازی است

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، محمد حسین ترابی زاده ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب رسانه استان لرستان در سخنانی اظهار داشت: مطابق قانون تخریب و بازسازی سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز کشور مکلف به تخریب و بازسازی 131 هزار کلاس درس در کشور شده است.

وی با بیان اینکه همچنین طبق این قانون سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز کشور مکلف به مقاوم سازی تعداد 126 هزار کلاس درس شده است، خاطر نشان کرد: اعتبار اختصاص یافته برای تخریب، بازسازی و مقاوم سازی این تعداد کلاس درس در کشور حدود دو هزار و 600 میلیارد تومان بوده است.

126 هزار کلاس درس کشور نیازمند مقاوم سازی است

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با اشاره به اینکه در مدت اجرای این قانون تا کنون تعداد 45 هزار کلاس درس را در کشور تخریب و بازسازی شده است، عنوان کرد: همچنین مطالعات مقاوم سازی بیش از 43 هزار کلاس درس در کشور نیز انجام شده است.

ترابی زاده با بیان داشت: از تعداد 43 هزار کلاس درسی که مطالعات مقاوم سازی آنها انجام شده عملیات اجرایی مقاوم سازی تنها در سطح 9 هزار کلاس درس انجام شده است.

وی با اشاره به تصویب ادامه تداوم قانون تخریب و بازسازی در قالب برنامه پنجم توسعه یادآور شد: با تصویب این قانون باید کسری اعتبارات در اختیار وزارت آموزش و پرورش برای رفع کمبودهای فضای فیزیکی و کار استحکام بخشی و مقاوم سازی مدارس کشور قرار گیرد.

900 سالن ورزشی در دست ساخت است

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه همچنین کار تجهیز و ساخت سالن های ورزشی در مدارس بر عهده این سازمان است، خاطر نشان کرد: با توجه به تاکیدات وزیر آموزش و پرورش در زمینه ورزش مدارس در حال حاضر تعداد 900 سالن ورزشی در سطح کشور در دست احداث است.

ترابی زاده عنوان کرد: همچنین عملیات ساخت چهار هزار سالن ورزشی دیگر نیز تا سه سال آینده اجرایی خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه همانطور که مدرسه نیاز به کلاس دارد به فضای ورزشی نیز نیازمند است، بیان داشت: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور ایجاد فضای ورزشی در مدارس را یک نیاز آموزش تلقی می کند.

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور یادآور شد: مدارسی که زمینه ایجاد سالن های ورزشی را داشته باشند بایستی این سالن ها در آنها ایجاد شوند.

400 سالن استخر در کشور احداث می شود

ترابی زاده همچنین با اشاره به در دستور کار بودن ایجاد 400 استخر شنا توسط سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس در کشور، خاطر نشان کرد: ایجاد این تعداد سالن استخر در کشور را در قالب لایحه بودجه سال 90 برای تصویب تقدیم مجلس کرده ایم.

وی با اشاره به پروژه های در دست ساخت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان عنوان کرد: سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان لرستان در زمینه ساخت و ساز فضاهای آموزش موفق عمل کرده است.

معاون فنی و نظارت سازمان نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس کشور با بیان اینکه تحولات مطلوبی در بخش سازه فضاهای آموزشی لرستان صورت گرفته است بیان داشت: به موازات تحولات مطلوب در زمینه سازه این استان در راستای استحکام بخشی فضاهای آموزشی نیز موفق عمل کرده است.

ترابی زاده معماری مطلوب، با نشاط سازی مدارس و استفاده از مصالح استاندارد را از دیگر ویژگی های مطلوب فضاهای آموزشی لرستان برشمرد و یادآور شد: دستاوردها و تجربه موفقیت آمیز استان لرستان در زمینه ساخت فضاهای آموزشی باید در اختیار سایر استانهای کشور نیز قرار گیرد.