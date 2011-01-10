به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، محمد رضایی ظهر دوشنبه در دیدار نماینده مردم نهبندان و سربیشه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: حمل و نقل غیرمجاز دام در بروز بیماری ‌های واگیر دام تأثیرگذار است و افزایش حمل و نقل غیرمجاز دام با افزایش کانون بیماری ‌های دامی ارتباط مسقیم دارد.

وی بر حمل و نقل دام طبق ضوابط و دستورالعمل‌های سازمان دامپزشکی تأکید کرد و افزود: مجوز حمل و نقل دام بومی استان به مقصد کشتارگاه‌های دام سایر استان‌ها صادر می ‌شود.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی ادامه داد: دوره‌های آموزشی اصول و کاربرد سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS و اصول نمونه ‌برداری، نگهداری، حمل و آماده‌ سازی نمونه به مدت سه روز در بیرجند برگزار شد.

رضایی اظهار داشت: این دوره به منظور اهمیت ثبت روزانه عملیات کنترل و مبارزه با بیماری‌های دام در نرم‌افزار سامانه اطلاعات جغرافیایی GIS در دامپزشکی و ارسال گزارشات به صورت روزانه از شهرستان‌ها به مرکز استان و سپس انتقال اطلاعات به سازمان دامپزشکی کشور برگزار شد.

وی گفت: در این دوره آموزشی کارشناسان دامپزشکی با قابلیت‌های برنامه GIS در بررسی، کنترل و حوزه قرنطینه بیماری‌های واگیر دام آشنا شدند.

مدیرکل دامپزشکی خراسان جنوبی همچنین از برگزاری دوره آموزشی اصول نمونه ‌برداری، نگهداری، حمل و آماده‌سازی نمونه طی دو روز خبر داد و افزود: طی این دوره نیز روش‌های صحیح نمونه ‌برداری و ارسال نمونه‌ های مرضی تشریح شد.

رضایی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال جاری تاکنون هشت دوره آموزشی با مجموع 93 ساعت آموزشی برای مدیران ستادی، شهرستانی و کارشناسان در حوزه تخصصی و ارتباطی برگزار شده است که در مجموع دو هزار و 371 نفر ساعت آموزش را شامل می ‌شود.