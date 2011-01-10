نمایش فیلم های سه بعدی در سینماها مورد استقبال مردم قرار می گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم نمایش آزمایشی فیلم سه بعدی به صورت 35 میلیمتری در سالن لابراتوار معاونت سینمایی برگزار شد. در این جلسه، چند دقیقه از یک فیلم خارجی به صورت 35 میلیمتری دردو نوبت با حضور خبرنگاران با عینک مخصوص به نمایش درآمد.

سعید صبری مجری این مراسم در ابتدا گفت: سینما در حال تبدیل تصاویر خود به سه بعدی است و در جهان برای نمایش تصاویر دیجیتالی 150 تا 200 هزار دلار هزینه می‌شود. اما ما این هزینه را حذف کردیم و می‌توانیم در همه سالن های کشور تصاویر دیجیتالی و ویدئویی به صورت سه بعدی نمایش بدهیم.

حسین طلابیگی سرپرست دفتر توسعه فناوری معاونت سینمایی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در ادامه افزود: به دلیل محدودیت‌هایی که علیه ایران اعمال شده ما به سیستم جدیدی رجوع کردیم و انتقال تصاویر سه بعدی را از روی فیلم 35 میلیمتری انجام می‌دهیم که مخاطب بیشتری دارد و هزینه را نیز کاهش می‌دهد.

وی در ارتباط با تولید فیلمهای سه بعدی در کشور گفت: نمایش این آثار بسیار مهم است و چون امکان نمایش به صورت گسترده وجود ندارد، بنابراین تولید هم دراین زمینه نداشتیم. با فراهم کردن امکان نمایش این آثار می‌توانیم به سمت تولید نیز حرکت کنیم. با توجه به افت فروش سینماها در حال حاضر می‌توان با تبدیل سینماها و نمایش فیلمهای سه بعدی مردم را جذب سالنهای سینما کرد.



