آلودگی هوا زندگی جانبازان شیمیایی تبریز را به خطر انداخته است

وحید کاظم زاده با اشاره به اینکه آلودگی و خشکی هوای تبریز، تنفس جانبازان شیمیایی را با مشکل روبرو کرده و حقوق آنان بعنوان پیشمرگان نهضت عظیم و مردمی در هشت سال دفاع مقدس را نقض کرده، افزود: آلودگی هوا و میکروبی شدن آن موجب تنگی نفس هزاران جانبازان شیمیایی شده و تبادل اکسیژن در ریه آنها را کاهش داده و جان آنان را به خطر انداخته است.

وی با اشاره به اینکه در اصل ۵۰ قانون اساسی کشور به حفاظت از محیط زیست جهت ادامه حیات اجتماعی نسل امروز و نسلهای بعد تاکید شده، افزود: باتوجه به این اصل ، ادامه و پیشبرد هرگونه سیاستی که آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن را باعث شود ممنوع بوده و مسئولان حفاظت از محیط زیست چنانکه شایسته امر بوده در صیانت از این اصل اساسی قانون اساسی اقدام درخور توجهی انجام نداده اند.

قیمت CNG باید مورد تجدید نظر قرار گیرد

کاظم زاده با اشاره به اینکه در سالهای اخیر برای جلوگیری از مصرف بی رویه بنزین و آلودگی هوا، سرمایه گذاری سنگینی برای گسترش صنعت CNG از جمله جایگاهها، کپسول سازی و کیت سازی انجام شده، گفت: اگر با هدفمندسازی یارانه ها، شرایط درنظر گرفته در مورد نرخ CNG مورد تجدیدنظر واقع نشده و به همین منوال پیش رود این سرمایه گذاری با خطر مواجه شده و درصورت عدم کاهش نرخ CNG شاهد بالا رفتن آلودگی شهرهای بزرگ من جمله تبریز، زنجان و ارومیه خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه برای تشویق استفاده از سوخت پاک، بازنگری نرخ CNG ضروری است، افزود: پس از هدفمندی یارانه ها رغبت مردم برای استفاده از CNG کاهش یافته و جایگاههای CNG با کاهش 60 درصدی مصرف کنندگان این سوخت پاک مواجه شده اند لذا تجدیدنظر در نرخ CNG ها در مقابل بنزین با هدف افزایش رغبت رانندگان به استفاده از سوخت پاک بایستی ادامه یابد.

کاظم زاده با اشاره به اینکه گاز طبیعی مهم ترین سوخت پاکیزه محسوب گردیده و قابلیت مشهودی در کاهش آلودگی های مضر به ویژه ذرات معلق حاصل از عملکرد وسایل نقلیه دارد افزود: امیدواریم جهت جلوگیری از مصرف بیش از اندازه بنزین نسبت به قیمت گاز CNG تجدیدنظر کلی صورت پذیرد.

دبیرمنطقه هفت کمیسیون حقوق بشراسلامی با اشاره به اینکه 75 درصد آلودگی تبریز به خاطر خودروها است، خاطر نشان کرد: جانبازان، کودکان، سالخوردگان و زنان باردار، قربانیان اصلی آلودگی هوای تبریز بوده و مسئولان باید ناهنجاریهای روانی ناشی از آلودگی هوای تبریز را جدی بگیرند .

کاظم زاده با اشاره به اینکه توسعه مترو در تبریز نیز همچون پایتخت فدای منازعات سیاسی شده، گفت: پاکترین وسیله حمل و نقل عمومی مترو است لذا امیدوارم مسئولان بیشتر دراین باره اقدام کنند.

وی با اشاره به اینکه طبق نظر کارشناسان یک پیکان فرسوده به اندازه 80 خودرو 206 مواد آلاینده تولید می کند، گفت: تعداد اتومبیل های کشور نسبت به جمعیت آن زیاد نیست، ولی چون حمل و نقل عمومی کافی و مناسب نیست، مردم مجبورند از خودروهای شخصی استفاده کنند.