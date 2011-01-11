آمار جدید از تعداد بیکاران کشور/ 2.2 میلیون شغلی که ایجاد نشد

موسی الرضا ثروتی در گفتگو با مهر در خصوص هدفگذاری انجام شده در مورد ایجاد اشتغال در برنامه چهارم توسعه، به پیش بینی کاهش نرخ بیکاری به 7 درصد اشاره کرد و گفت: همچنین در پایان برنامه، رشد اقتصادی نیز باید به 8 درصد می رسید ولی میانگین آن 5.4 درصد شد و در پایان برنامه نرخ بیکاری نیز به 11.9درصد رسید که زمستان سال گذشته هم به 14.1درصد افزایش یافت.

آمار بیکاران؛ 3 تا 4 میلیون نفر

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس اظهار داشت: این هدف گذاری ها که صورت می گیرد گاهی به اهداف خود نمی رسد، به نحویکه طبق برنامه چهارم توسعه قرار بود سالیانه 1.1میلیون شغل جدید ایجاد شود که با عدم تحقق این امر، هم اکنون 3 تا 4 میلیون نفر در کشور بیکار داریم.

ثروتی در ادامه سخنانش به روش آمارگیری و بیکاری کشور نیز اشاره کرد و افزود: در حال حاضر نرم افزاری که برای محاسبه بیکاری استفاده می شود یک نرم افزار بین المللی از سوی سازمان جهانی کار است که سنخیتی با کشور ما ندارد.

وی خاطر نشان کرد: در سال 85 سرشماری از خانواده ها بعمل آمد که طی آن از افراد می پرسیدند که آیا در هفته یک ساعت کار برای انجام دارند و یا خیر؟ که افراد به این سئوال جواب مثبت می دادند؛ بنابراین در محاسبات آنها را جزو شاغلین محسوب می کردند.

نرم افزار محاسبه نرخ بیکاری

عضو کمیسیون تلفیق مجلس تاکید کرد: همچنین بیشتر افراد ساکن در روستاها اعلام می کنند که ممکن است در طول هفته بیش از 100ساعت نیز کار داشته باشند، ولی با این حال نرم افزاری که برای محاسبه نرخ بیکاری مورد استفاده قرار می گیرد مناسب کشور ما نیست.

به گفته ثروتی، نکته بعدی در این بخش این است که باید ببینیم نرخ رشد اقتصادی کشور چقدر است و تا چه حد بهبود فضای کسب و کار محقق شده است. وقتی در فضای کسب و کار رتبه کشور ما 137 باشد، در زمینه آمارهایی که برای ایجاد مشاغل جدید ارائه می شود کمی ابهام به وجود می آید.

این نماینده مجلس افزود: بنگاههای کوچک زودبازده که به عنوان مهمترین هدف وزارت کار برای ایجاد فرصتهای جدید شغلی طی سالهای گذشته بوده است باید در طول 5 سال 84 تا 88 معادل 47 هزار میلیارد تومان تسهیلات دریافت می کرد ولی در این بخش عملکردی که خود وزارت کار گزارش داده است، تحقق رقمی کمتر از 21 هزار میلیارد تومان بوده است.

عملکرد زودبازده‎ها؛ زیر 50 درصد

وی خاطر نشان کرد که این موضوع نشان دهنده عملکرد زیر 50 درصد بنگاه های کوچک زودبازده است که در هدف گذاری اولیه پیش بینی شده بود به نحوی که در طول این 5 سال باید 3 میلیون و 100هزار شغل از طریق ایجاد بنگاه های زودبازده ایجاد می شد.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس بیان داشت: گزارشی که وزارت کار در مورد ایجاد اشتغال در قالب طرح بنگاه های کوچک زودبازده ارائه کرد، 900 هزار شغل بوده است که با آن 40 درصد انحرافی که سازمان بازرسی و بانک مرکزی گزارش کرد، چیزی بین 600 تا 900 هزار شغل خواهد شد.

ثروتی با اشاره به اینکه این آمار از خود وزارت کار بوده که از محل بنگاه های کوچک زودبازده در طول 5 سال اجرا 3.1 میلیون فرصت جدید شغلی هدف گذاری شده بود، گفت: آمار وزارت کار نشان می دهد که 900 هزار شغل فقط تحقق یافته است.

2.2میلیون شغلی که ایجاد نشد

این نماینده مجلس با تاکید بر این موضوع که 2.2 میلیون شغل جدیدی که قرار بود توسط زودبازده ها محقق شود، ایجاد نشد اظهار داشت: به عنوان نمونه قرار بود در خراسان شمالی 707 میلیارد تومان تسهیلات در قالب زودبازده ها پرداخت شود که 23 درصد آن در پایان 5 سال محقق شد و میزان اشتغالزایی آن نیز طبق گزارش وزارت کار، 12.5درصد بوده است.

وی تصریح کرد: این موضوع نشان می دهد که عملکرد با اعداد یک مقدار زیادی فاصله دارد، حال اینکه هدف گذاری شده است تا مشاغل جدیدی ایجاد شود خیلی خوب است ولی وقتی از 47 هزار و 700 میلیارد تومانی که قرار بود به زودبازده ها تسهیلات پرداخت شود، 21 هزار میلیارد تومان به پرداخت می رسد، هدف اولیه محقق نمی شود.

به گفته ثروتی، اینکه امسال وزیر کار و امور اجتماعی اعلام کرده است که 24 هزار میلیارد تومان تسهیلات جدید به زودبازده ها پرداخت خواهد شد در حالی که در طول 5 سال 21 هزار میلیارد تومان پرداخت شده است، کمی ابهام دارد.