  1. استانها
  2. همدان
۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۲۰

اشتغال 1600 هنرمند همدانی در رشته های صنایع دستی

اشتغال 1600 هنرمند همدانی در رشته های صنایع دستی

همدان - خبرگزاری مهر: معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان گفت: از ابتدای سال جاری تاکنون هزار و 618 همدانی در یکی از رشته‌های هنرهای سنتی و صنایع‌دستی مشغول بکار شدند.

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، بهجت عباسی در این خصوص با بیان اینکه در سال جاری 86 درصد تعهدات اشتغالزایی هنرمندان همدان محقق شده است، افزود: تا پایان سال جاری باید شرایط اشتغال برای هزار و 866 هنرمند در همدان فراهم شود.

عباسی با اشاره به اینکه امسال اشتغالزایی برای یک هزار و 58 صنعتگر مرد و 560 هنرمند زن محقق شده است، گفت: هنرمندان در رشته‌های سفال، مروار بافی، چرم و سراجی، سرمه دوزی، گلیم و ساز سنتی مشغول به کار شده اند.

معاون صنایع دستی سازمان میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان همدان با بیان اینکه بیشترین تعداد شغل در شهرستان‌های ملایر، تویسرکان و بهار ایجاد شده است، افزود: امسال به 93 درصد از تعهدات اشتغالزایی معاونت صنایع‌دستی استان همدان در شهرستان بهار جامه عمل پوشانده شده است.

وی با بیان اینکه 899 هنرمند منبت و مصنوعات چوبی کار خود را در این رشته‌ها آغاز کرده اند، افزود: تلاش خود را برای محقق کردن تعهدات در سال جاری به کار می‌گیریم.

کد مطلب 1229316

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها