مدارس غیردولتی گلستان شاداب سازی شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، عیسی پایین محلی عصر دوشنبه در گردهمایی یکروزه کارشناس مسئولان و کارشناسان مدارس و مراکزغیردولتی شهرستانها و مناطق استان افزود: توجه به موضوع هوشمندسازی مدارس و استفاده ازشیوه های نوین نیز ضروری است.

وی اظهار داشت: توجه خاص به بحث مشارکتهای مردمی، بخصوص حضور آنها در امرمدرسه داری و تعلیم و تربیت، جلب اعتماد مردم بعنوان بالاترین سرمایه جهت توسعه مدارس غیردولتی باید لحاظ شود.

وی خاطرنشان کرد: برنامه ریزی وتلاش در راستای استفاده حداکثری ازظرفیت های قانونی موجود برای حمایت از موسسان و مدارس غیردولتی، نظارت و توجه به روند فعالیت مدارس قرآنی و همچنین اجرای طرح شنا برای دانش آموزان پایه سوم و استفاده ازظرفیت شوراهای آموزش وپرورش درمباحث حمایت و تسهیل درامور اجرایی مدارس غیردولتی باید مورد توجه قرار گیرد.

پایین محلی گفت: توفیقات حاصله درحوزه مدارس و مراکز غیردولتی اعم از، رتبه برتر استان درفرآیند نرم افزار تعیین نرخ شهریه، رتبه دوم استان درنظارت جامع مدارس و رتبه سوم استان درعملکرد شورای هماهنگی موسسان است.

مدیرکل آموزش و پرورش گلستان بیان داشت: همچنین رتبه هفتم درعملکرد شورای نظارت استان و رتبه ها و جایگاه های احصاء شده ازمدارس و دانش آموزی غیردولتی دربخش های کارکنان بیانگر حرکت جمعی وتیمی و کار برنامه ای و نتیجه تلاش مجموعه همکاران درسطح استان می باشد.ضمن پاسداشت این زحمات، تاکید کردن حفظ جایگاه های به دست آمده وارتقاء آنها به مراتب سخت از کسب آنهاست.

وی تاکید کرد: با تدوین وتعیین برنامه های اولویت دار و هدف گذاری مناسب درهریک از شاخص ها بگونه ای عمل کنیم تا انشا الله شاهد وضعیت بهتر و مطلوبتری درسال آینده باشیم.