چشم انداز وسیعی برای ارتقای همکاری های ایران و کره وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در این دیدار که بعدازظهر امروز دوشنبه برگزار شد با‏‎ ‎اشاره به حجم مبادلات اقتصادی فیمابین افزود: زمینه‌های فراوانی ‏برای توسعه و گسترش‏‎ ‎حجم همکاری‌های دو کشور وجود دارد که باید در راستای منافع مشترک دو ملت از ‏آنها‎ ‎بهره گرفت‎.‎

وی نقش مجالس را در پیشبرد و ارتقای سطح همکاری‌ها‎ ‎بسیار بااهمیت دانست و آمادگی مجلس ‏شورای اسلامی را برای حمایت از تحکیم روابط‎ ‎دوستانه دو کشور مورد تاکید قرار داد‎.‎

رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به‏‎ ‎تحولات شبه جزیره کره در ماه‌های اخیر، تنش و ‏بی‌ثباتی را به زیان کشورهای منطقه‏‎ ‎دانست و افزود: تنها قدرت‌های بیگانه از بی‌ثباتی و ناامنی در منطقه ‏سود خواهند‎ ‎برد‎.

لاریجانی تصریح کرد: قدرت‌های بیگانه با ایجاد توهم ترس‎ ‎در میان کشورهای منطقه سعی بر حفظ سلطه و ‏منافع نامشروع خود دارند‎.‎

‎" ‎پارک جی هیون " سفیر جدید کره جنوبی نیز در این‎ ‎دیدار با اشاره به قدمت دیرینه مناسبات و ‏همکاری‌های دو کشور گفت:‌ سال آینده‎ ‎پنجاهمین سالگرد آغاز همکاری‌های اقتصادی دو کشور را جشن ‏خواهیم گرفت‎.‎

وی با اشاره به روند همکاری‌های دو کشور در‏‎ ‎حوزه‌های مختلف به ویژه اقتصادی – صنعتی افزود: ظرفیت‌ها ‏و امکانات بسیاری برای‎ ‎توسعه مناسبات دوستانه تهران و سئول وجود دارد و دولت کره جنوبی عزم راسخ ‏برای‎ ‎تحکیم هر چه بیشتر روابط دو کشور دارد‎.‎

سفیر جمهوری کره در ادامه با اشاره به تحولات اخیر‎ ‎شبه جزیره کره افزود: ایران می‌تواند نقش بسیار ‏سازنده میان دو کره برای ادامه‏‎ ‎گفتگوها و حل و فصل مشکلات ایفا نماید‎.‎

وی آمادگی کشورش را برای حل و فصل مشکلات شبه‏‎ ‎جزیره کره از طریق گفت‌وگو و مذاکره مورد تاکید ‏قرار داد‎.‎