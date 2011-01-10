چشم انداز وسیعی برای ارتقای همکاری های ایران و کره وجود دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، علی لاریجانی در این دیدار که بعدازظهر امروز دوشنبه برگزار شد با اشاره به حجم مبادلات اقتصادی فیمابین افزود: زمینههای فراوانی برای توسعه و گسترش حجم همکاریهای دو کشور وجود دارد که باید در راستای منافع مشترک دو ملت از آنها بهره گرفت.
وی نقش مجالس را در پیشبرد و ارتقای سطح همکاریها بسیار بااهمیت دانست و آمادگی مجلس شورای اسلامی را برای حمایت از تحکیم روابط دوستانه دو کشور مورد تاکید قرار داد.
رئیس مجلس شورای اسلامی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تحولات شبه جزیره کره در ماههای اخیر، تنش و بیثباتی را به زیان کشورهای منطقه دانست و افزود: تنها قدرتهای بیگانه از بیثباتی و ناامنی در منطقه سود خواهند برد.
لاریجانی تصریح کرد: قدرتهای بیگانه با ایجاد توهم ترس در میان کشورهای منطقه سعی بر حفظ سلطه و منافع نامشروع خود دارند.
" پارک جی هیون " سفیر جدید کره جنوبی نیز در این دیدار با اشاره به قدمت دیرینه مناسبات و همکاریهای دو کشور گفت: سال آینده پنجاهمین سالگرد آغاز همکاریهای اقتصادی دو کشور را جشن خواهیم گرفت.
وی با اشاره به روند همکاریهای دو کشور در حوزههای مختلف به ویژه اقتصادی – صنعتی افزود: ظرفیتها و امکانات بسیاری برای توسعه مناسبات دوستانه تهران و سئول وجود دارد و دولت کره جنوبی عزم راسخ برای تحکیم هر چه بیشتر روابط دو کشور دارد.
سفیر جمهوری کره در ادامه با اشاره به تحولات اخیر شبه جزیره کره افزود: ایران میتواند نقش بسیار سازنده میان دو کره برای ادامه گفتگوها و حل و فصل مشکلات ایفا نماید.
وی آمادگی کشورش را برای حل و فصل مشکلات شبه جزیره کره از طریق گفتوگو و مذاکره مورد تاکید قرار داد.
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