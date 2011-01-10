طرح حفاظتی کشاورزی در مزارع خراسان جنوبی اجرا می شود

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی عصر دوشنبه در نشست هدفمندی یارانه ها در این سازمان اظهارداشت: در راستای اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ها آموزشهای متعددی برای بهره برداران بخش کشاورزی، مدیران و کارشناسان مربوطه در سطح استان برگزار شده است.
وی اضافه کرد: بعد از پیگیریهای نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و استاندار خراسان جنوبی در مرحله نخست 135 میلیارد ریال بابت اجرای سیستمهای آبیاری تحت فشار و انتقال آب در مزرعه به استان اختصاص یافته که با اجرای اینگونه پروژهها ضمن کاهش هدر رفت آب، افزایش راندمان آبیاری و افزایش تولید محصولات کشاورزی در سطح مزارع استان محقق می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: سهمیه 15 روز سوخت واحدهای تولیدی استان با احتساب هر لیتر نفت گاز به مبلغ 165 ریال توزیع شده که بازپرداخت آن تا پایان سال است.
هادربادی اظهار داشت: در هفته جاری نقدینگی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی شامل مرغداریها، گلخانه ها و تراکتورها برای خرید سوخت محقق می شود که بازپرداخت آن تا آخر سال است.
وی بیان داشت: به زودی هشت هزار و 700 تن جو یارانه ای از قرار هر کیلوگرم دو هزار و 900 ریال در کف انبار و 18هزار تن گندم دامی یارانه ای بین دامداران سطح استان توزیع می شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی با اشاره به طرح کشاورزی حفاظتی گفت: این طرح در سال جاری در سطح چهارهزار هکتار از اراضی استان اجرا می شود.
به گفته وی در این طرح افزایش حاصل خیزی مزارع، بقایای گیاهی را حفظ کرده و در نتیجه سبب افزایش تولید محصولات کشاورزی می شود.
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