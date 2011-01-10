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۲۰ دی ۱۳۸۹، ۱۸:۰۰

طرح حفاظتی کشاورزی در مزارع خراسان جنوبی اجرا می شود

طرح حفاظتی کشاورزی در مزارع خراسان جنوبی اجرا می شود

بیرجند - خبرگزاری مهر: رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی از اجرای طرح کشاورزی حفاظتی در استان خبر داد و گفت: این طرح در سال جاری در سطح چهار‌هزار هکتار از اراضی استان اجرا می ‌شود.

به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، غلامرضا هادربادی عصر دوشنبه در نشست هدفمندی یارانه‌ ها در این سازمان اظهارداشت: در راستای اجرایی کردن طرح هدفمند کردن یارانه ‌ها آموزش‌های متعددی برای بهره‌ برداران بخش کشاورزی، مدیران و کارشناسان مربوطه در سطح استان برگزار شده است.

وی اضافه کرد: بعد از پیگیری‌های نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و استاندار خراسان جنوبی در مرحله نخست 135 میلیارد ریال بابت اجرای سیستم‌های آبیاری تحت فشار و انتقال آب در مزرعه به استان اختصاص یافته که با اجرای اینگونه پروژه‌ها ضمن کاهش هدر رفت آب، افزایش راندمان آبیاری و افزایش تولید محصولات کشاورزی در سطح مزارع استان محقق می ‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی گفت: سهمیه 15 روز سوخت واحدهای تولیدی استان با احتساب هر لیتر نفت گاز به مبلغ 165 ریال توزیع شده که بازپرداخت آن تا پایان سال است.

هادربادی اظهار داشت: در هفته جاری نقدینگی واحدهای تولیدی بخش کشاورزی شامل مرغداری‌ها، گلخانه‌ ها و تراکتورها برای خرید سوخت محقق می ‌شود که بازپرداخت آن تا آخر سال است.

وی بیان داشت:‌ به زودی هشت ‌هزار و 700 تن جو یارانه ‌ای از قرار هر کیلوگرم دو ‌هزار و 900 ریال در کف انبار و 18‌هزار تن گندم دامی یارانه ‌ای‌ بین دامداران سطح استان توزیع می ‌شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان خراسان جنوبی با اشاره به طرح کشاورزی حفاظتی گفت: این طرح در سال جاری در سطح چهار‌هزار هکتار از اراضی استان اجرا می ‌شود.

به گفته وی در این طرح افزایش حاصل خیزی مزارع، بقایای گیاهی را حفظ کرده و در نتیجه سبب افزایش تولید محصولات کشاورزی می ‌شود.

کد مطلب 1229347

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