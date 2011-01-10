معلولان ضایعه نخاعی کرمان آموزش فنی و حرفه ای می بینند

مهدی ابراهیمی در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهار داشت: دوره آموزشی ویژه معلولان ضایعه نخاعی و سایر گروههای هدف بر اساس نیاز سنجی در کرمان برگزار می شود.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: براساس نیاز سنجی که بهزیستی و انجمن حمایت از معلولان ضایعه نخاعی انجام می دهد، آموزش های کارآفرینی و مهارت های توانبخشی مورد نیاز به این افراد ارائه می شود.

وی یکی از مشکلات معلولان را اشتغال دانست و ابراز امیدواری کرد با برگزاری این دوره ها و حمایت از معلولان این مشکل در مدت کوتاهی برطرف شود.

این مسئول گفت: معلولان داری توانایی های بالایی هستند که باید زمینه استفاده از این استعدادها را فراهم کرد.

