نخستین جشنواره تجلی وقف و بقاع متبرکه در رسانه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر از مشهد، حجت الاسلام حجت گنابادی نژاد در نشست خبری «نخستین جشنواره تجلی وقف و بقاع متبرکه در رسانه» که عصر دیروز دوشنبه در سالن اجتماعات اداره کل اوقاف و امور خیریه خراسان رضوی برگزار شد هدف از این جشنواره را جلب توجه جامعه خبری به موضوع وقف وایجاد تعامل بیشتر بین متولیان و فعالان عرصه وقف و بقاع متبرکه با رسانه ها دانست و افزود: همکاری این نهادهای مردمی برای هم افزایی و توسعه فرهنگ وقف، زیارت و بقاع متبرکه در جامعه ضروری است.

وی اعلام کرد: آمار واقفین نسبت به گذشته رو به کاهش گذاشته که یکی از دلایل آن توسعه الگوهای قبلی است در صورتی که با توجه به شرایط جدید زندگی واقف لازم نیست ملاک و یا سرمایه دار باشد.

گنابادی نژاد افزود: باید به سمت توسعه وقف های گروهی، وقف های زمانی و کوچک حرکت کنیم و به مردم یاددآورشویم که وقف یک دوره کتاب هم می تواند از مصادیق این سنت حسنه بوده و نیاز مردم را در حوزه کتابخوانی برطرف کند.

وی با اشاره به اینکه اعتبارات دولتی محدود بوده وبرای تأمین نیازهای جامعه کافی نیست افزود: توان مردم از لحاظ کمیت و کیفیت بسیار بالا است که باید با اعتماد سازی، مدیریت درست و توسعه اصولی ازاین ظرفیت به خوبی استفاده کرد.

حجت الاسلام گنابادی نژاد افزود: خراسان رضوی قطب موقوفات کشور است و بیش از 70 درصد موقوفات آن به مراکز مذهبی و عزاداری سید الشهداء مربوط هستند.

وی گفت: کمک های مردمی که در قالب وقف تجلی پیدا می کند با پشتوانه دینی و اعتقادی انجام می شود و می تواند جهت تأمین نیازهای جدید در جامعه کارساز باشد.

گنابادی نژاد اظهار داشت: تأمین نیازهای بهداشتی، اقامتی، مذهبی جهت پذیرایی از زائران، کمک به سازمان های حمایتی جهت مراقبت و نگهداری از ایتام و کودکان بی سرپرست، احداث مراکز بهداشتی و درمانی، توسعه فرهنگ قرآنی، فعالیت های آموزشی و پژوهشی از جمله نیازهای جدید است که باید توسط رسانه در جامعه منتشر شود.

وی با یاد آوری این نکته که قبل از انقلاب و زمانی که حکومت شاه معدوم دنبال محو کردن نمادهای اسلامی بود سیل عظیم موقوفات باعث احیای مراسم دینی و استمرارعزاداری ها شد خاطر نشان کرد: در شرایطی که دهه عدالت و پیشرفت را پشت سر می کذاریم برای دستیابی به نتیجه مطلوب نیازمند منابع مالی، انگیزه، تعهد مردمی و فضای فرهنگی متناسب با وقف هستیم.

گنابادی نژاد با اشاره به اینکه مردم بقاع متبرکه و امام زادگان را مایه آرامش، آمید افزینی و پناهگاهی امن برای خود می دانند عنوان کرد: 350 بقعه و مرقد متعلق به امامزادگان و مشاهیر علمی و فرهنگی در این استان وجود دارد که مدیریت آنها در دست اوقاف است.

مدیر عامل خانه مطبوعات خراسان رضوی نیز در این نشست خبری وقف را یک حرکت باقی و ماندگار و یک فضیلت جاری دانست و افزود: برای استمرار و استحکام این سنت حسنه و شناساندن آن به نسل جدید صاحبان رسانه های گروهی و دست اندرکاران این حوزه باید با جدیت وارد عمل شوند.

علی محدث افزود: وقف یک پدیده و اتفاق مردمی است که ارزش و جایگاه والایی دارد و تا کنون منشأ برکات زیادی برای مردم بوده است.

وی بانیان وقف را شخصیت های ممتاز اجتماع، دارای نبوغ، خیرخواه و مسئولیت پذیر معرفی کرد و افزود: رسانه ها باید برای شناساندن واقفین و نیکوکاران به مردم اهتمام بیشتری به خرج دهند.

محدث افزود: "جشنواره تجلی وقف و بقاع متبرکه در رسانه" در ذیل "جشنواره سراسری وقف چشمه همیشه جاری" با همکاری خانه مطبوعات و اداره کل اوقاف وامور خیریه به صورت استانی برگزار می شود.

وی گفت: اصحاب رسانه می توانند آثار خود را که در فاصله زمانی اول فروردین ماه 88 تا 30 بهمن 89 در رسانه های گروهی، مطبوعات، رادیو و تلویزیون چاپ یا منتشر شده باشد به دبیرخانه این جشنواره ارسال نمایند.

محدث افزود: این آثار باید در یکی ازقالب های خبر، گزارش، مصاحبه، گفتگو، مقاله، یادداشت، ادبیات داستانی، شعر، طنز و غیره باشد.

وی تأکید کرد: در بخش عمومی آثار باید حتما به اسم خلق کننده اثر منتشر شده باشند در غیر این صورت باید به تأیید مدیر مسئول آن رسانه رسیده باشد ولی در بخش ویژه انتشار شرط لازم نیست.

محدث درباره جوایز این مسابقه گفت: نفرات اول تا سوم این جشنواره در هر یک از رشته ها به ترتیب کمک هزینه سفر به عتبات عالیات، سوریه و قم و جمکران را دریافت خواهند کرد.

وی افزود: مراسم اختتامیه این جشنواره 6 اسفند ماه در تالار نور اداره اوقاف و امور خیریه با معرفی منتخبین در هر یک رشته ها برگزار خواهد شد.