پیروزی مدعیان در روز شکست خانگی شهرداری گرگان/ پتروشیمی به مهرام نرسید

به گزارش خبرنگار مهر، در آغاز روز دوم از هفته چهارم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور تیم ذوب آهن در تالار بسکتبال آزادی سومین شکست این فصل را به دانشگاه آزاد تحمیل کرد تا با سه پله ارتقا بیشترین صعود را در میان دیگر تیم‌ها داشته باشد. ذوب آهن با کسب این پیروزی در رده چهارم جدول قرار گرفت.

در سایر دیدارهای برگزارشده این هفته از رقابت‎ها تیم پتروشیمی بندرامام در قزوین اسباب شکست را برای میزبان خود فراهم کرد اما با وجود هم امتیاز شدن با مهرام باز هم از صعود به رده نخست جدول بازماند. کاشانی‌ها نیز در دیداری خانگی مقابل شرکت ملی حفاری سومین پیروزی خود را جشن گرفتند.

در شیراز تقابل دو تیم ب . آ و پویا با برتری تیم میزبان به پایان رسید. شیرازی‌ها با کسب این پیروزی از قعر جدول جدا شدند اما حریف‌شان با یک رده سقوط در آخرین جایگاه قرار گرفت. همچنین در گرگان شاگردان اسدالله کبیر متحمل دومین باخت خود شدند و یک رده در جدول سقوط کردند.

در چارچوب هفته چهارم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور روز شنبه تیم مهرام در تالار بسکتبال آزادی موفق به کسب پیروزی 86 بر 45 مقابل هیئت بسکتبال شهرکرد شده بود.

نتایج به دست آمده در هفته چهارم مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور و جدول رده بندی این رقابت‎ها پس از برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:

شنبه

* مهرام 86 - هیئت بسکتبال شهرکرد 45

دوشنبه

* دانشگاه آزاد تهران 73 - ذوب آهن اصفهان 77

* شهرداری گرگان 71 - راه و ترابری قم 78

* ب . آ شیراز 87 - پویا تهران 66

* توزین الکتریک کاشان 67 - شرکت ملی حفاری 60

* کاسپین قزوین 50 - پتروشیمی بندرامام 67

جدول رده‎بندی:

1- مهرام تهران (4 برد، بدون باخت، 8 امتیاز)

2- پتروشیمی بندرامام (4 برد، بدون باخت، 8 امتیاز)

3- توزین الکتریک کاشان (3 برد، یک باخت، 7 امتیاز)

4- ذوب آهن اصفهان (3 برد، بدون باخت، 6 امتیاز)

5- راه و ترابری قم (2 برد، 2 باخت، 4 امتیاز)

6- شهرداری گرگان (2 برد، 2 باخت، 4 امتیاز)

7- کاسپین قزوین (2 برد، 2 باخت، 4 امتیاز)

8- دانشگاه آزاد (یک برد، 3 باخت، 5 امتیاز)

9- هیئت بسکتبال شهرکرد (یک برد، 3 باخت، 5 امتیاز)

10- ب . آ شیراز (یک برد، 2 باخت، 4 امتیاز)

11- شرکت ملی حفاری (4 باخت، بدون امتیاز، 4 امتیاز)

12- پویا تهران (4 باخت، بدون امتیاز، 4 امتیاز)