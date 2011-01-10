پاکسازی و نمک‌ پاشی محورهای مواصلاتی همدان انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر از همدان، میرکمالالدین میرجعفریان اظهار داشت: از عصر روز گذشته تمام راههای مواصلاتی استان همدان شاهد نزول رحمت الهی بود و شدت برف تا ساعاتی از بامداد دوشنبه به گونه ای ادامه داشت که برخی محورها از جمله در محور سوباشی ـ کیتو ارتفاع برف به 30 تا 40 سانتیمتر رسید.
وی ادامه داد: از اوایل بارش تمام راهداران درگیر در طرح زمستانی تلاش کردند تا بستر ایمنی را با انجام عملیات برفروبی و نمکپاشی به صورت وسیع و گسترده فراهم سازند.
مدیرکل اداره راه و ترابری استان همدان افزود: درحال حاضر با وجود اینکه در محور سنندج گردنه همهکسی، محور تهران حد فاصل رزن ـ گرمک بارش برف توأم با مه گزارش شده در محور سوباشی ـ کیتو بارش بیشتر همراه با کولاک است تمام راههای استان باز است و تردد صورت میپذیرد.
وی اظهار داشت: رانندگانی که قصد تردد در راههای مواصلاتی استان همدان را دارند قبل از حرکت از طریق دو شماره تلفن گویای 141 مرکز استان و 2546005 مراکز شهرستانها، میتوانند از آخرین وضعیت راه مورد نظر خود مطلع شوند.
میرجعفریان خاطرنشان کرد: رانندگان باید،وسیله نقلیه خود را از نظر فنی خصوصاً سیستم گرمایشی، برف پاک کن، چراغها و همراه داشتن تجهیزات ایمنی زمستانی به خصوص زنجیر چرخ مورد بررسی قرار دهند.
وی یادآور شد: در بین راههای مواصلاتی رعایت سرعت، فاصله و توجه به علائم و هشدارهای مأموران راهداری و پلیس راه الزامی است.
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