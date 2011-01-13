قطعی مکرر برق نگذاشت ساکنان جهان نما از برف شاد شوند

به گزارش خبرنگار مهر در کرج،‌ با وجود بارش نزولات آسمانی در تمامی مناطق استان البرز و نشستن برف برپوشش های گیاهی آن، چنین به نظر می رسد که درختان منطقه جهان نما از استحکام و توان بسیار محدودتری برای حمل بار برف شاخه های خود برخوردارند و دائم این برف ها را بر شبکه های برق ریخته و آنها را قطع می کنند!

ریزش برف روی شبکه ها و قطعی آن ها دلیلی است که مرکز فوریت های برق برای قطعیهای مکرر شهرک جهان نما و برخی دیگر از مناطق استان همچون جاده چالوس و گوهردشت ذکر کرده است.

از صبح روز گذشته و هم زمان با بارش نخستین برف سنگین زمستانی ساکنان این منطقه شاهد سه مرحله قطعی برق بوده اند که این امر موجب خسارت دیدن برخی وسایل برقی آنان نیز گردیده است.

مرحله اول و سوم قطعی و اتصال مجدد برق اگرچه بسیار کوتاه بود و چندان به طول نینجامید اما قطعی حدود یک ساعت و نیمی برق در حوالی ظهر امروز سبب شد شوفاژخانه بسیاری از ساختمانها خاموش شده و بسیاری از زحمات خانواده ها برای گرم نگه داشتن فضای خانه به هدر برود.

جهان نما منطقه ای کوهستانی است

قطعی برق و سرد شدن شوفا‍‍ژ منازل صرف نظر از آسیب ها و خساراتی که برای کلیه وسایل برقی به همراه داشت در حالی دراین منطقه صورت گرفت که اغلب نقاط شهر به دلیل سرمای شدید به حالت نیمه تعطیل در آمده بود.

قرار گیری شهرک جهان نما در محدوده ای کوهستانی موجب سردتر بودن و کاهش محسوس دمای آن نسبت به سایر نقاط شهر می باشد که قطعی برق آن هم به مدت نزدیک به دو ساعت و در چند مرحله بسیار آزاردهنده است.

این در حالی است که قطع مداوم برق درتمامی مواقع بارش چه به صورت برف یا باران و یا حتی با وزش بادهای شدید در این منطقه به موضوعی بسیار تکراری و نخ نما تبدیل شده و شهروندان از این رخداد قابل پیش بینی چندان متعجب نمی شوند.

گرچه مسئول سامانه 121 مرکز فوریت های برق در گفتگو با خبرنگار مهر، ریختن برف از روی شاخه ها بر شبکه های برق را عامل اصلی قطعی های مکرر امروز ذکر می کند اما چنین به نظر می رسد که مشکلات سیم ها و فرسودگی شبکه های شهرک جهان نما چیزی فراتر از سنگینی برف تلنبار شده روی شاخه هاست و باید به صورت جدی تر به آن پرداخته شود.

پرداخت خسارات معمولا فراموش می شود

پرداخت خسارت در بروکراسی اداری فراموش می شود با وجودیکه ساکنین این منطقه بارها از مسئولان شرکت توزیع برق در این خصوص توضیح خواسته و خواستار اصلاح فرسودگی ها و مشکلات شبکه شده اند هنوز اقدام جدی ای برای رفع این مشکل در منطقه صورت نگرفته و شهروندان شهرک پیوسته شاهد قطعی برق با بروز هر گونه تغییرات جوی هستند.

در شرایطی که در کشور ما قانون دریافت خسارت از سوی مراکز مسئول چندان جدی گرفته نمی شود و بسیاری از سازمان ها و ادارات به مدد روند طولانی بررسی این گونه خسارات‌ از زیر بار مسئولیت شانه خالی می کنند، لازم است مسئولین با دقت نظر بیشتری به مشکلات موجود در بخش های تحت نظر خود رسیدگی و آنها را مرتفع نمایند.

با این کار لااقل بخشی از خواست مردم که همان تامین رفاه و آسایش اجتماعی است و برای تحقق آن هم زمان با پرداخت هر قبض مبلغی را بعنوان آبونمان و مالیات می پردازند تامین خواهد شد.